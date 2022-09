iPhone 14 Pro: hole-punch komt laat, maar wel op geniale wijze

Tijdens het Far Out-evenement van gisteravond kondigde Apple de nieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max aan. Twee smartphones die, jaren nadat Android-toestellen het al hanteerden, voorzien zijn van een hole-punch notch.

Apple is tamelijk laat met de oplossing voor de grote inkeping waar de iPhone al jaren over beschikt. Maar dat maakt het, volgens OMT-redacteur Mark Hofman, he-le-maal goed. Hij probeerde de nieuwe smartphone vast uit in Cupertino en was blij verrast.

iPhone 14 Pro en Pro Max met nieuwe notch

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken dus ein-de-lijk over een nieuwe variant op de notch. De inkeping was sinds 2017 amper veranderd (kleine uitzondering vorig jaar) en zorgde voor een verouderde uitstraling. Geruchten wezen al op verandering en gisteravond werd deze dan eindelijk bevestigd.

Apple werkt met een pilvormige-notch, maar niet zoals verwacht. Waar men eerst dacht dat hij opgesplitst zou worden is dat in de praktijk niet het geval. De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over nieuwe TrueDepth-camera die in zijn geheel doorloopt.

Hierdoor is de inkeping 30% kleiner. Maar dit is bij lange na niet de enige verbetering. Apple doet het, wat mij betreft, beter dan welke fabrikant tot nu toe gedaan heeft.

Laat, maar geniaal

Dynamic Island: dat is de bijzondere naam die de notch van de iPhone 14 Pro en Pro Max heeft. Het zorgde in de Steve Jobs Theatre voor hilariteit, maar is niet al te ver gezocht. Apple pakt het echt anders aan dan de concurrentie.

Softwarematig lost het Amerikaanse bedrijf verschillende zaken geniaal op. Meldingen worden vanuit de notch weergegeven, Live activiteiten van het thuisscherm zijn in de inkeping te volgen én meldingen voor het verbinden van apparaten zijn een stuk subtieler.

Veel tijd heb ik niet met de Pro-modellen gehad, maar de oplossing is geniaal. Tijdens mijn demo speelde ik muziek af op de nieuwe AirPods Pro en zag ik Apple Music zich minimaliseren in de notch. Een kleine druk op de knop en ik was weer terug bij de app.

Op deze manier lost Apple niet alleen het probleem op van de grote inkeping, maar speelt het ook met toegankelijkheid. Openstaande applicaties zijn sneller te openen en grote meldingen worden beperkt.

De demo was niet groot, maar dat valt niet te zeggen over het enthousiasme. Ik kan niet wachten voor ik dagelijks gebruik kan maken van deze heerlijke oplossing. De afgelopen jaren baalde ik een beetje van de notch, maar ik denk dat ik enthousiaster ben over deze oplossing dan bij welk ander bedrijf dan ook.