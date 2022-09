De stralende irritatie waar de iPhone 14 Pro eindelijk een einde aan maakt

De iPhone 14 Pro kan een groot verschil maken voor mensen die vaak buiten vertoeven en mooie foto’s willen maken. Voorgaande modellen van de Apple-smartphone hadden namelijk last van een scherm dat niet ontzettend helder was bij zonnig weer. Maar daar brengen de Pro en Pro Max dit jaar verandering in.

De twee smartphones beschikken namelijk over geavanceerdere schermen. Apple noemt de Super Retina XDR-displays op de iPhone 14 Pro en Pro Max zelfs “de meest geavanceerde schermen ooit op een smartphone”. Dat blijft natuurlijk marketingtaal, maar ergens kun je er misschien een kern van waarheid in aantreffen.

iPhone 14 Pro met een helder scherm

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken namelijk over een maximale schermhelderheid van 2.000 nits. Dat is twee keer het aantal nits dan op de voorgaande modellen. Hoe hoger het aantal nits, hoe helderder het scherm ingesteld kan worden. En hoe beter je dus kunt zien wat je doet wanneer het zonnig is.

Wanneer je gebruikmaakt van de HDR-stand, voor foto’s of video’s, dan keldert dan aantal een beetje. Dan behalen de 14 Pro en Pro Max een maximale helderheid van 1.600 nits. Nog steeds niet verkeerd: daarmee staan de nieuwe smartphones op een gelijk niveau met de veel duurdere Pro Display XDR.

Nieuw scherm op de Pro-modellen

De twee nieuwe iPhone 14 Pro-modellen beschikken over een nieuw OLED-paneel en een nieuwe Display Engine die in de A16 Bionic-chip verwerkt zit. Daardoor kan het scherm toffe functies aanbieden. Denk dan aan dat bijzondere Dynamic Island (die zelfs een notch aantrekkelijk maakt) en de verversingssnelheid van 120 Hertz.

Daarnaast voert Apple nog wat kleinere veranderingen door aan de schermen. Zo is de resolutie er iets op vooruitgegaan. De 14 Pro Max heeft een resolutie van 2.796 bij 1.290 pixels; de 13 Pro Max heeft er een van 2.778 bij 1.284 pixels. De reguliere Pro heeft een resolutie van 2.556 bij 1.179; en de iPhone 13 Pro heeft er eentje van 2.532 bij 1.170 pixels.

