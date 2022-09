iPhone 14 Pro met grotere batterij neemt mogelijk afscheid van SIM-kaart

Het duurt nog twee dagen voor we exact weten wat de nieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max ons precies te bieden hebben. Een gegeven dat als brandstof dient voor de energieslurpende motor van de geruchtenmolen.

Op de valreep van het evenement komt Bloomberg-journalist Mark Gurman met nieuwe informatie. Naast de komst van de Apple AirPods Pro 2 verwacht hij ook een grotere batterij voor de iPhone 14 Pro én is er een kans dat Apple afscheid neemt van de SIM-kaart.

iPhone 14 Pro krijgt grotere batterij

De iPhone 14 Pro krijgt, net als het model van vorig jaar, een fysieke grotere batterij. Dat meldt Mark Gurman in de nieuwe editie van zijn Power On-nieuwsbrief. Het is niet de eerste keer dat we een dergelijk bericht voorbij zien komen. In juni dit jaar hielp lekker ShrimpApplePro op Twitter het gerucht ook al de wereld in.



Mochten de geruchten kloppen, dan kun je rekening houden met een 3200mAh batterij voor de iPhone 14 Pro. Het huidige Pro-model is voorzien van een 3095mAh batterij. Opvallend genoeg verwacht men wel dat de batterij van de Pro Max iets kleiner wordt. Waar het huidige model voorzien is van een 4352mAh batterij, krijgt de nieuwe variant een 4323mAh batterij.

Mark Gurman spreekt in zijn nieuwsbrief overigens niet over cijfers. De bovenstaande informatie is afkomstig van Baidu. Of de iPhone 14 ook een grotere batterij krijgt, is nog niet bekend. Gurman haalt in Power On alleen de Pro-modellen aan.

💡 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Het einde van de SIM-kaart?

Telecombedrijven uit de Verenigde Staten willen het dolgraag, maar het is nog maar de vraag of Apple er in meegaat. Het Amerikaanse bedrijf zou zich naar verluidt focussen op eSIM-technologie. Hiermee zou het dus zomaar afscheid kunnen nemen van de fysieke SIM-kaart-slot op de iPhone 14. Of het bedrijf dit ook echt doet is nog maar de vraag.

Gurman verwacht wel dat als Apple op dit moment de keuze niet maakt, het bedrijf dit volgend jaar wel doet. De kans is dus aanwezig dat de iPhone 14 Pro het laatste toestel wordt met een fysieke aansluiting.

