Geloof het of niet: game verschijnt binnenkort voor Dynamic Island

Tijdens het Far Out-evenement maakten we voor het eerste kennis met het Dynamic Island. Het gaat om de vernieuwde notch van de iPhone 14 Pro en Pro Max die over verschillende functionaliteiten beschikt. Al hadden we niet verwacht dat games daar één van zou zijn.

Met dank aan een speciale API kunnen ontwikkelaars zelf ook aan de haal gaan met het Dynamic Island. Zo kunnen apps van derde-partijen functionaliteiten toevoegen aan de inkeping van de iPhone 14 Pro (Max). Maar games…

Dynamic Island iPhone 14 Pro geschikt voor…games?

Tijdens mijn hands-on met de iPhone 14 Pro ervaarde ik hoe het Dynamic Island precies kan opereren. Uiteraard werkte het tijdens Far Out alleen nog maar met apps van Apple zelf, maar daar komt binnenkort verandering in. Ik vroeg me destijds al af hoe ontwikkelaars in zouden spelen op de inkeping, maar dat ik er games op kon spelen had ik nooit bedacht.

Kriss Smolka, de ontwikkelaar achter apps als WaterMinder en HabitMinder, deelt een opvallend concept op Twitter (via MacRumors). Het gaat om de game Hit The Island wat sterk geïnspireerd lijkt te zijn door het klassieke Pong. Het spel zorgt er in ieder geval voor dat de nieuwe inkeping interactief wordt. In de onderstaande video wordt duidelijk hoe dat precies in zijn werk gaat:



Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap! 🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d — Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022

Hou er overigens wel rekening mee dat het gaat om een concept. Smolka laat weten dat hij zelf nog tegen een aantal problemen aanloopt én Apple moet dit soort content natuurlijk nog wel goedkeuren. Geen idee wat het Amerikaanse bedrijf voor beleid hanteert voor het Dynamic Island, maar het spelen van games krijgt op deze manier wel een nieuwe dimensie.

Laat, maar wel ongelofelijk goed

Hoewel de naam Dynamic Island voor hilariteit zorgt, is de innovatie wel echt uniek. Jaren nadat Android-telefoons de hole-punch notch hanteren, komt Apple er in de iPhone 14 Pro (Max) pas mee aanzetten. Maar dan wel op een betere manier dan elk ander bedrijf ooit bedacht heeft.

Het spelen van games is iets wat ik persoonlijk niet veel zou doen (al lijkt Hit The Island wel leuk), maar het Dynamic Island zal ik wel vaak gebruiken. Tijdens de paar minuten die ik al met de iPhone 14 Pro mocht besteden was ik erg enthousiast. Waarom? Dat lees je in het onderstaande artikel: