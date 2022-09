De iPhone 14 Pro-feature die nog steeds ontbreekt bij het 128GB-model

De iPhone 14 Pro is officieel een feit. We zagen hem vorige week niet alleen aangekondigd worden tijdens Far Out, maar hij is inmiddels ook al te bestellen. Al moet je wel goed opletten welke variant je precies kiest.

Wie namelijk alle functionaliteiten wil gebruiken moet niet voor het 128GB-model gaan. Er is namelijk een camerafunctie die meer opslagcapaciteit vereist.

iPhone 14 Pro-feature ontbreekt bij 128GB

Net als bij de iPhone 13 Pro vereist de ProRes-feature aardig wat opslag. Wie dus een iPhone 14 Pro met 128GB koopt zal niet over de functionaliteit beschikken. Dat wordt duidelijk door de specificatielijst op de website van Apple.

Dankzij de functionaliteit is het mogelijk om video’s te schieten in een 4K-resolutie met 30 frames per seconde. Wie daar dus gebruik van wilt maken moet een iPhone 14 Pro met 256GB, 512GB of 1TB aan opslagcapaciteit hebben. Logisch, want een video van een minuut in ProRes kost je al snel 6GB aan opslag.

Heb je een Pro of Pro Max met 128GB opslag, dan schiet je beelden in een 1080p-resolutie. Een opname van een minuut kost je op deze manier slechts 1,7 GB. Aanzienlijk minder, dus.

Nu te bestellen

Het is nu mogelijk om de nieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max te bestellen. Het eerste toestel is verkrijgbaar vanaf 1.329 euro en zal tussen 11 oktober en 18 oktober geleverd kunnen worden. De smartphone is beschikbaar in de kleuren Dieppaars, Goud, Zilver en Spacezwart. De iPhone 14 Pro gaat je, met de volgende samenstellingen, zoveel kosten:

128GB | 1.329 euro

256GB | 1.459 euro

512GB | 1.719 euro

1TB | 1.979 euro

De iPhone 14 Pro Max is in dezelfde kleurenopties en opslagmogelijkheden beschikbaar. Al liggen de prijzen natuurlijk wel iets hoger:

128GB | 1.479 euro

256GB | 1.609 euro

512GB | 1.869 euro

1TB | 2.129 euro

Wie voor de Pro Max gaat moet overigens iets meer geduld hebben. De smartphone is pas vanaf 18 oktober of 25 oktober bij je in huis. Check de website van Apple voor meer informatie.