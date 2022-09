Dynamic Island volgend jaar waarschijnlijk te vinden in alle iPhone-modellen

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken nu, als enige iPhone-modellen, over het Dynamic Island. Maar als we displayanalist Ross Young mogen geloven dan komt de speciale notch volgend jaar naar alle iPhone 15-modellen. Je zou dan dus niet dieper in de buidel hoeven te tasten voor die toffe functie.

Nog even terug naar de basis: wat is dat Dynamic Island precies? Dit is een scherminkeping waar Apple de frontcamera en andere sensoren in verwerkte. Het heeft de vorm van een pil en kan groter en kleiner worden via software. Zo kan de notch meer opties aanbieden, die dan altijd beschikbaar zijn.

iPhone 14 Pro-functie naar iPhone 15

Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar wanneer je de goedkopere iPhone 14 of iPhone 14 Plus koopt krijg je dus geen toegang tot dat Dynamic Island. In plaats daarvan krijg je een soort statisch schiereiland dat nu nog meer hopeloos verouderd oogt. Maar als we analist Ross Young mogen geloven, dan komt daar dus verandering in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Young verwacht namelijk dat de iPhone 15-serie in z’n geheel de beschikking krijgt over het dynamische eiland van de iPhone 14 Pro (Max). Mocht dat kloppen: hartstikke tof. Betekent dit dan ook dat Apple meer verbeteringen aan het scherm doorvoert wanneer de iPhone 15 in de startblokken staat?

💡 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Geen ProMotion-scherm?

Nou, dat lijkt er dan weer niet op. Young meldt namelijk eveneens op Twitter dat Apple dan weer geen ProMotion-display gaat toevoegen aan het arsenaal van de iPhone 14-opvolgers. Is dat een gigantisch nadeel? Nee, dat ook weer niet — maar het ProMotion-scherm kan wel energie besparen door belangrijke schermtechnologie.

De iPhone 14 Pro-lijn heeft namelijk een zogenaamd Low Temperature Polycrystalline Oxide-scherm. Zo’n LTPO-display kan de verversingssnelheid dynamisch beheren en op de content aanpassen. Het altijd-aan-scherm kan bijvoorbeeld in 10 Hertz weergegeven worden en dat kost veel minder energie dan 120 Hertz.

Twitter