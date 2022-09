Toen Apple de iPhone 14 Pro aankondigde, verraste het bedrijf vriend en vijand met een nieuwe vorm voor de meestal gehate notch: het Dynamic Island. Maar hoe zou dat eiland eruit zien op een iPad Pro? Een ontwerper, Parker Ortolani, deelt op Twitter enkele conceptafbeeldingen van dat idee.

Het idee achter het Dynamic Island op de iPad Pro is dat Apple kijkt naar wat de tablet te bieden heeft. Door gebruik te maken van slimme softwarefuncties en hardware-mogelijkheden, zou de slimme notch veel meer functionaliteit kunnen aanbieden. En de resultaten, die je checkt op Twitter, zien er vooralsnog goed uit.

In de basis heeft het vernieuwende concept van de iPad Pro geen verrassingen. De randen zijn dun en in het midden van het scherm zit dus een inkeping met daarin de TrueDepth-camera. Net als op de iPhone 14 Pro kan dat Dynamic Island contextuele informatie aanbieden, waar je op elk moment toegang tot hebt.

Imagine Dynamic Island taking iPad Pro to a whole new level. It could be that perfect solution for bringing the menu bar to iPadOS in a new and fluid way. Apps and multitasking taken even further. pic.twitter.com/yPxt2GiW4X

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 8, 2022