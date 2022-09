De dag waarvan je wist dat hij zou komen: YouTuber test Crashdetectie

Het was niet de vraag of het zou gebeuren, maar wanneer. Toen de iPhone 14 Pro en Pro Max met Crashdetectie werd aangekondigd wist iedereen al dat iemand de functie, op bizarre wijze, zou testen. Vandaag is de dag dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

YouTuber TechRax heeft zijn nieuwe iPhone 14 Pro zeer nauwkeurig getest. Door een auto-ongeluk na te bootsen checkte hij of de functie precies deed wat Apple ons had verteld. Potje bizar misschien, maar we weten nu wel of we de nieuwe functie in geval van nood kunnen vertrouwen.

iPhone 14 Pro: YouTuber test de Crashdetectie

Gewapend met een op afstand bestuurbare personenauto, een vastgezette iPhone 14 Pro en een autowrak voerde TechRax de test uit. Een test die overigens niet direct volgens plan verliep. Het idee was simpel, maar in de praktijk leek het toch echt een stuk lastiger te zijn de bestuurbare auto te laten crashen tegen het wrak.

Uiteindelijk lukte het wel en deed de iPhone 14 Pro precies wat het moest doen. Na enige vertraging gaf de smartphone de melding van een Crashdetectie en begon de timer te lopen.

Zodra je de timer beantwoord zal de oproep naar de hulpdiensten geannuleerd worden. Doe je niets, dan gaat de iPhone 14 Pro automatisch bellen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk geholpen wordt.

Het is overigens niet gek dat TechRax precies de persoon is die deze test uitvoert. De YouTuber gaat in zijn video’s vaker aan de haal met nieuwe technologie om deze tot het uiterste te drijven. Iets dat bij zijn publiek, bestaande uit 7,6 miljoen abonnees, goed in de smaak valt.

Hoe werkt de functionaliteit precies?

Tijdens het Far Out-evenement introduceerde Apple de functie Crashdetectie voor de iPhone 14 en de Apple Watch Series 8 en Ultra. Tijdens die presentatie legde het bedrijf al kort uit hoe het precies in zijn werk gaat. Al was dat wel een beknopte samenvatting.

In het onderstaande artikel, dat Jeroen vorige week schreef, wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de behulpzame functie.