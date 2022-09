Zoveel sneller is de nieuwe iPhone 14 Pro ten opzichte van de 13 Pro

Eerder verscheen er al een benchmark-test van de iPhone 14 Pro en Pro Max. Daaruit bleek dat de verbetering in snelheid marginaal was ten opzichte van de iPhone 13 Pro en Pro Max. Maar nu is er wederom een test verschenen, waarvan het resultaat een beter beeld geeft dan voorheen. Hoeveel sneller is de 14 Pro?

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over de A16-processor van Apple. Dit is de opvolger van de A15, die we onder meer tegenkomen in de iPhone 13 Pro en Pro Max van vorig jaar. De A16 behaalt een score van 1.887 punten op de singlecoretest van Geekbench, terwijl de 13 Pro er eentje behaalde van 1.707 punten.

Hoeveel sneller is de iPhone 14 Pro?

Dat is een verschil van ongeveer 10,5 procent. Als we dan kijken naar de multicoretest, dan zien we een ander beeld ontstaan. De iPhone 14 Pro scoort hier een resultaat van 5.455 punten. Dat is ongeveer 17,1 procent meer dan het voorgaande model, dat een score van 4.659 op de teller plaatste vorig jaar.

Dat klinkt al een stuk beter dan de resultaten die eerder al verschenen over de nieuwe modellen. Daaruit kwam naar voren dat de iPhone 14 Pro Max een multicorescore behaalde van 4.664 punten. Op basis daarvan had je kunnen concluderen dat de chipset er dus nagenoeg niet op vooruitgegaan zou zijn.

In lijn met de verwachtingen

De nieuwe resultaten liggen meer in lijn met de verwachtingen van een chipset die gemaakt is volgens het 4nm-principe (de A15 is gemaakt op basis van 5nm). De A16-processor zit overigens alleen in de Pro-modellen van dit jaar. De reguliere iPhone 14-varianten beschikken over de A15-processor.

In de toekomst komen de iPhones op meerdere pijnbanken te liggen, waardoor er een beter beeld ontstaat van wat nou precies de prestaties zijn. Tot die tijd moeten we het doen met dit soort uitslagen, die het beeld van de prestaties dus compleet kan omgooien.

Geekbench