iPhone 14 Pro: zorgt het always-on scherm voor een lagere batterijduur?

De iPhone 14 Pro is behoorlijk veranderd aan de voorkant. De telefoon heeft nu een compleet andere notch, maar er is nog veel meer. Het is een zogenaamd: always-on display. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je er alles over.

De iPhone 14 Pro heeft de beste notch ooit. Apple noemt het zelfspottend ook wel het dynamic island. Meldingen worden in die notch zelfs geïntegreerd. Collega Mark heeft het toestel al in handen gehad en vertelt jou er alles over. Maar er is meer, want het toestel heeft nu ook een always-on display. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Jeroen zorgt dat je alles over het scherm te weten komt.

Een always-on display van de iPhone 14 Pro

Een always-on display klinkt natuurlijk fantastisch: een scherm dat nooit meer uit gaat. Zelf laat ik per ongeluk wel eens het scherm van mijn iPad Air aanstaan. Als ik even later terugkom, is er een flink hap uit mijn batterijduur. Dat wil je natuurlijk niet met je iPhone 14 Pro. Het is nou niet het apparaat dat je continu aan een lader wil hebben.

Gelukkig is de techniek van de iPhone 14 Pro anders. Deze heeft een OLED-scherm dat beschikt over een variabele verversingssnelheid. Hierdoor kan het dus schakelen hoe vaak het beeld in een seconde ververst moet worden. Bij video’s en games wil je natuurlijk vloeiend beeld, maar dat is niet in elke situatie nodig.

Zo werkt het

Hoe vaker een beeld ververst moet worden, hoe meer energie het kost. De iPhone 14 Pro (Max) kan schakelen tussen de 1 en 120 Hz, oftewel tussen de 1 en 120 beelden per seconde. Bij een always-on display is 1 genoeg, waardoor er veel minder batterij gebruikt wordt. Hierdoor is er dus minder stroom nodig en heb je dus geen last van een leeglopende accu.

Toch wil je niet een saai zwart scherm met alleen een klok erop. Gelukkig heeft Apple hier een oplossing voor. Je kunt gewoon een achtergrond instellen. Om energie te besparen wordt deze donkerder gemaakt. Naast de klok zie je op het scherm ook meldingen van berichten en de eventuele status van een batterij.

Het is je wellicht opgevallen dat deze functie alleen beschikbaar is voor de iPhone 14 Pro en Pro Max. Dat heeft een reden, want het zijn de enige toestellen met het eerder genoemde speciale scherm. De gewone 14 en ook de oudere Pro (Max)-modellen hebben deze niet.

Voldoende batterijduur?

Naast het speciale scherm is er nog een andere reden waarom het alleen op deze twee telefoons werkt. Dat is namelijk de A16-processor van Apple. Deze heeft een speciale Display Engine om het always-on-display te laten functioneren.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat je het met je iPhone 14 Pro en Pro Max het makkelijk een dag uithouden. Het vlaggenschip kan net zolang muziek afspelen en video’s streamen als de 13 Pro Max. Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken over de batterijduur.