Apple presenteert iPhone 14 en 14 Plus: dit zijn de nieuwe smartphones

We hebben even moeten wachten, maar eindelijk is hij hier: de iPhone 14. Het blijft niet alleen bij een gewone, want ook de Plus is aangekondigd. Dezelfde telefoon maar dan een maatje groter.

We hebben er met z’n allen massaal uitgekeken naar het Apple-evenement Far Out. Hoewel we al veel vooraf wisten over de iPhone 14, is het toch fijn dat we nu de bevestiging hebben van het nieuwe toestel. Zoals altijd zijn de nieuwe functies en specs weer ruim aan bod gekomen.

Dit is de iPhone 14

Qua ontwerp is er niet heel veel veranderd aan de telefoon. Deze heeft nagenoeg dezelfde vormen als de 13. Wat wel meteen opvalt aan de voorkant is de notch. Terwijl we bij de 13 het nog moesten doen met een flinke inkeping, is de notch van de iPhone 14 nu kleiner.

Het scherm heeft nu een verversingssnelheid van 120HZ, in plaats van de 60Hz die je bij de iPhone 13 gewend was. Dat betekent dat je nog vloeiender beeld krijgt. Ideaal als je bijvoorbeeld van games houdt, maar ook als je kijkt naar een serie. Daarnaast hebben de iPhone 14 en Pro de beste batterij ooit voor een Apple-apparaat. De Plus kan tot 26 uur video afspelen, en de iPhone 14 tot 20 uur.

Wat opvalt aan de binnenkant is dat de iPhone 14 gebruikmaakt van dezelfde A15-chip, die ook in de 13 zat. Desondanks biedt de telefoon toch flinke verbeteringen ten opzichte van diens voorganger. Zo heeft het nu een Action Mode en Photogenic Mode die foto’s en video’s nog mooier en vloeiender maken.

Ook de iPhone 14 heeft een nieuwe GPS-service aan boord. Hierdoor kan je altijd contact hebben met een satelliet. Dankzij een nieuwe algoritme kan je dus altijd verbinding maken met de buitenwereld. Wel zo handig als je in de problemen zit. Vooralsnog is deze functie helaas alleen nog in de VS en Canada beschikbaar.

Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 14 en Plus zijn te koop in vijf kleuren: Blauw, Paars, Middernacht, Sterrenlicht en (Product)RED en kun je reserveren vanaf 9 september waarnaar deze geleverd wordt op 16 september (vanaf 1019 euro) en respectievelijk 7 oktober, ga maar vast in de rij zitten (da’s overigens niet meer nodig).

Lees binnenkort onze hands-on ervaringen en reviews en/of kijk hier eerst de ‘Far Out’-presentatie nog een keer terug.