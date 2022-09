iPhone 14 Plus: eerste indruk van deze bijzonder lichte smartphone

Hoe groter, hoe beter: dat is wat de consument anno 2022 klaarblijkelijk denkt. Apple kondigde tijdens Far Out het einde van de mini aan en introduceerde de gloednieuwe iPhone 14 Plus.

De afgelopen paar jaar was de Pro Max het grootste model in de line-up, maar dit keer wordt hij geëvenaard. Alleen is dat op het gebied van gewicht, waar hij nog al wat van heeft, ook het geval? OMT-redacteur ging in Cupertino aan de slag met het toestel en vertelt het je.

De nieuwe iPhone 14 Plus

Hoewel we maandenlang rekening hielden met de Max-naam kondigde Apple gisteravond dan toch echt de iPhone 14 Plus aan. Naast het standaard 6.1-inch model heeft de consument dit jaar ook de mogelijkheid om voor een goedkoper 6.7-inch model te gaan.

De nieuwe smartphone is simpelweg even groot als de Pro Max, maar beschikt over dezelfde functionaliteiten als zijn kleinere broertje. Dat maakt de iPhone 14 Plus het ideale apparaat voor het spelen van games of kijken van content. Maar hoe ligt hij in de hand?

Grote smartphone ligt bijzonder lekker in de hand

Bijzonder lekker, dus. Persoonlijk ben ik altijd fan geweest van het 6.1-inch model, maar heb ik wel waardering voor het grotere beeldscherm. Zeker gezien zijn kwaliteit. Maar het draaggewicht van de Pro Max staat me al tijden tegen.

De iPhone 14 Plus biedt wat dat betreft de oplossing. De smartphone weet zijn kleinere broertje qua gewicht te evenaren, wat heel bijzonder is voor een toestel met een scherm van een dergelijke grootte. De ervaring is wat dat betreft uniek en ik zie persoonlijk dan ook een grote kans op succes. Zeker gezien het lagere prijskaartje ten opzichte van het Pro Max-model.

Wie de iPhone 13 een fantastische telefoon vond, maar niet van het kleine scherm kon genieten zit dus goed. De nieuwe iPhone 14 Plus is een ideaal model met de benodigde verbeteringen, een heerlijk draaggewicht én een fantastisch 6.7-inch beeldscherm. Ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan.