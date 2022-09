Nog even dromen: iPhone 14 Plus concept stoomt je klaar voor ‘Far Out’

Nog een paar nachtjes slapen en dan zien we eindelijk de nieuwe telefoons van Apple. Met de iPhone 14 Plus komt er een nieuw model bij. Hoe die er precies uitziet is officieel nog onbekend. Met dit concept krijg je alvast een goed beeld van wat je kunt verwachten.

We weten voor een groot gedeelte al wat we van Far Out kunnen verwachten. Het is natuurlijk de presentatie van Apple waar de verschillende nieuwe iPhones voor het eerst worden getoond. We krijgen dit jaar een iPhone 14 Plus in plaats van een mini en dus zijn we razend benieuwd hoe die er dus uit gaat zien. Gelukkig heeft Youtuber Hacker 34 (die in zijn dagelijks leven gelukkig gewoon Kevin Kal heet) de oplossing.

Het concept van de iPhone 14 Plus

Net zoals ik kan jij waarschijnlijk ook niet wachten tot je weet hoe de nieuwste modellen van de iPhone eruitzien. Hacker 34 heeft nu een concept gemaakt van de iPhone 14 Plus (Plus dus echt geen Max). Normaal zijn concepten vooral voorbeelden die wat futuristisch zijn, met allerlei coole functies die we in de toekomst zouden willen zien. Deze is echter heel realistisch. Het zou me dan ook niet verbazen als de echte versie bijna hetzelfde eruitziet.

De iPhone 14 Plus vervangt zoals gezegd de mini. Eigenlijk wordt het plat gezegd een normale iPhone 14 die iets groter is. De reden daarachter is omdat de mini nooit echt een heel populair toestel was, terwijl Apple zag dat de Pro Max als een raket ging.

Een groot toestel voor minder

Apple pakt dus het formaat van de Pro Max met de specs van de gewone 14. Zo is de telefoon een ideale deal voor mensen die een groot scherm belangrijk vinden, maar niet alle toeters en bellen nodig hebben van de Pro Max.

We weten natuurlijk al vrij veel over de iPhone 14 Pro, maar de grote vraag is natuurlijk de prijs. De geruchten in de Verenigde Staten is dat de prijs rond de 899 dollar zal liggen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat de prijs van de telefoon hier iets boven de 1.000 euro zal liggen

Benieuwd waarom we overigens denken dat de iPhone 14 Max opeens de Plus heet? Je leest het in onderstaand artikel: