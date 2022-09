iPhone 14 draagt een Photonic Engine met zich mee, maar wat is het?

Met de aankondiging van de iPhone 14 slingerde Apple allerlei termen de wereld in waar je misschien niet meteen van weet wat je daarmee moet. Eén van die termen is de Photonic Engine. In de basis is dit een voortzetting van de Deep Fusion-technologie. Maar ook dan moet je nog maar weten wat dat inhoudt.

Deep Fusion is een technologie die beschikbaar is sinds de iPhone 11. Met deze technologie laat Apple je mooie foto’s maken in het donker met je iPhone. De smartphone behoudt enkele details op foto’s door dertien beelden te schieten en samen te voegen. De neural engine maakt er vervolgens een mooi plaatje van.

iPhone 14 met Photonic Engine

De Photonic Engine doet in principe hetzelfde, maar dan beter. De iPhone begint eerder met het genoemde proces en gebruikt hiervoor nu ook niet-gecomprimeerde afbeeldingen. Hierdoor moeten details, kleuren en exposure veel beter uit de verf komen op het moment dat er weinig licht is in je omgeving.

Beschikt de iPhone 14 dan over een soort verbeterde HDR-technologie? Ja en nee. Het proces waarmee Apple de foto’s maakt, lijkt ontzettend veel op de manier waarop fotograven foto’s in high dynamic range maken. Het verschil tussen beide dingen is dat de iPhone-maker dus let op meer dan kleur en contrast alleen.

Photonic Engine uitschakelen?

Daarnaast kun je ook niet zomaar stellen dat dit een soort avondmodus voor digitale fotocamera’s is. Want nogmaals: daarvoor doet Photonic Engine simpelweg teveel. Met een traditionele nachtmodus zorg je ervoor dat afbeeldingen er in de avond en nacht helderder uitzien. Niets meer, niets minder.

Kun je de Photonic Engine uitschakelen op de iPhone 14? Nou, je kunt de modus niet eens zelf handmatig activeren, laat staan uitschakelen. De camera van de iPhone bepaalt zelf wanneer die de modus activeert. Apple wil graag dat de iPhone toegankelijk is; maar daardoor moet het systeem soms dus keuzes voor je maken.