Obscuur, maar niet onmogelijk: krijgt de iPhone 14 deze functies?

Het is nu aftellen geblazen naar het Apple ‘Far Out’-event waar we onder andere de iPhone 14 gaan zien. Maar zien deze obscure features daadwerkelijk het levenslicht?

Zoals ieder jaar gonst het weer geruchten rond de nieuwe iPhones. En het aantal neemt mettertijd toe. Maar gaan we deze vier obscure features op de iPhone 14 daadwerkelijk zien?

Een iPhone 14 met USB-C?

De kans is heel groot dat de iPhone 15 volgend jaar een USB-C-connector heeft. Ten eerste zijn er al Apple-producten met die verbinding, zoals de iPad Pro. Ten tweede is het bedrijf daartoe verplicht.

Volgens nieuwe reglementen van de EU moeten techbedrijven allemaal overstappen op eenzelfde connectie dan wel oplader. Hiermee hopen ze verspilling tegen te gaan.

Dit jaar heeft de iPhone 14 nog steeds de Lightning-aansluiting, maar de technologie is oud en gebaseerd op USB 2.0, met een verbindingssnelheid van slechts 480 Mbps. Deze Lightning-poort zou op USB 3.0 gebaseerd zijn met een snelheid tot 5Gbps.

Het gerucht is echter niet bevestigd door bijvoorbeeld Bloomberg of Apple-analist Ming-Chi Kuo, dus dit kan je wel met een flinke korrel zout nemen.

Betere batterij voor de iPhone 14?

In de afgelopen jaren heeft Apple niet bepaald grote sprongen gemaakt als het gaat om de batterij. Toch zijn er hardnekkige geruchten dat alle iPhone 14-modellen een iets grotere batterij krijgen (op de Pro Max na).

De iPhone 14 zou een 3,279 mAh-batterij krijgen ten opzichte van de iPhone 13 met een 3,227 mAh-batterij. De iPhone 13 Pro Max heeft een 4,352 mAh-batterij, maar die van de Pro Max 14 komt met een 4,323 mAh-batterij.

Snellere laadtijden voor de iPhone 14

De iPhone 13 is in staat om op te laden met een maximale capaciteit van 23 Watt met een 30 Watt-adapter. De iPhone 13 Pro Max heeft een snelheid van 27 Watt.

Het gerucht gaat dat zowel de iPhone Pro en de iPhone Pro Max een snelheid van 30 Watt weten te halen. Maar of Apple dit gaat lukken zonder over te stappen naar USB-C is niet helemaal duidelijk.

Reversed Wireless Charging

Al sinds de iPhone 11 gaat het gerucht dat reversed wireless charging in een iPhone zal verschijnen. Vanaf dat moment doken er ook patenten op dat die feature er daadwerkelijk zou komen. Dat is vooralsnog niet het geval.

Technisch gezien zijn de iPhone 12 en 13 een klein beetje in staat om reverse charging te gebruiken met een MagSafe Battery Pack. Door de Lightning-kabel in je telefoon te plaatsen, laad je via je iPhone ook de battery pack op.

Verwacht de aankomende tijd nog wel flink wat geruchten. In ieder geval tot het event op woensdag op 7 september.