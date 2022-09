iPhone 14 Max in de prullenbak: gaat de nieuwe smartphone zo heten?

Na maanden rekening gehouden te hebben met de iPhone 14 Max, kan er opeens rekening gehouden worden met een nieuwe naam. Vlak voor het Apple-evenement van volgende week komen bronnen van 9to5Mac met nieuwe informatie.

Er duikt een nieuwe vraag op rondom een onderwerp. Het gaat om een vraag waar we de antwoorden al tijden op leken te hebben. Maken we volgende week kennis met de iPhone 14… Plus?

iPhone 14 Max krijgt mogelijk andere naam

Waar Apple de afgelopen twee jaar een kleine smartphone in zijn line-up stopte, komt daar dit jaar een einde aan. Dat lijkt in ieder geval al duidelijk te zijn. Waar de mini een compacte variant van het instapmodel is, zal er dit jaar gewerkt worden met een groter model: de iPhone 14 Max. Althans, dat dachten we.

Geruchten rondom het onderwerp gaan al langer rond, maar begin vorige maand ontstond er opeens twijfel. Verschillende hoesjesmakers lieten weten dat Apple het verzoek had ingediend de naam iPhone 14 Max niet meer te gebruiken. Bronnen van 9to5Mac, die bekend zijn met de kwestie, weten precies waarom. De smartphone zou zomaar eens de iPhone 14 Plus kunnen gaan heten.



Naar aanleiding van die bronnen kan de Amerikaanse website de bovenstaande tweet ook bevestigen. Hoewel de bron van de foto onbekend is, lijkt de naam volgens hen wel te kloppen.

Oude hoesje past

Het nieuwe hoesje van de iPhone 14 Max of Plus (of hoe dit ding ook mag heten) past dus niet op een ouder model. Dat is met het instapmodel overigens wel anders. Wie een iPhone 13 of iPhone 12 in huis heeft kan zijn oude bescherming gewoon gebruiken voor zijn nieuwe smartphone.

Naar verluidt wordt het overigens ook mogelijk om de nieuwe smartphone sneller op te laden. Dat is een bericht wat eerder deze week verscheen.