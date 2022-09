Weekend Poll: zien we volgende week de iPhone 14 Max of toch de Plus?

Hoewel we maandenlang rekening hielden met de iPhone 14 Max, lijkt er op de valreep vanĀ Far OutĀ een andere kandidaat op te duiken. Zien we aanstaande woensdag de Max of toch de Plus aangekondigd worden?

Een perfecte vraag om aan het publiek van One More Thing te stellen. Welkom bij een gloednieuwe editie van de Weekend Poll.

iPhone 14 Max of toch de Plus?

Het mag duidelijk zijn: de mini gaat dit jaar verdwijnen. Waar we de afgelopen twee jaar compacte smartphones op de markt hebben zien verschijnen, gaat Apple waarschijnlijk verder met groter. De iPhone 14 Max is wat dat betreft de juiste stap. Net zo groot als de Pro Max, maar qua prijskaartje dichter bij het instapmodel.

De afgelopen maanden hebben we echter rekening gehouden met de naam Max, maar die naam wordt nu in twijfel getrokken. Deze week wisten bronnen van 9to5Mac te melden dat er een andere naam gehanteerd gaat worden. Niet de Max, maar de iPhone 14 Plus wordt volgens hen volgende week woensdag aangekondigd. Iets dat ook in lijn ligt met het verhaal dat verschillende hoesjesmakers naar buiten brachten.

De grote vraag is echter wat jij denkt. Krijgen we volgende week de iPhone 14 Max te zien, wordt het de Plus of toch iets heel anders?

Naast het invullen van de bovenstaande poll willen we uiteraard ook je beweegreden weten. Laat dus een reactie achter waarin je laat weten waarom je een bepaalde optie verwacht.

WaaromĀ Far Out?

In deĀ Weekend PollĀ van vorige week gingen we in op de aankondiging vanĀ Far Out. Het evenement, dat 7 september 2022 plaatsvindt in Cupertino, is qua vormgeving volledig gericht op de ruimte. Maar waarom precies?

DeĀ Weekend PollĀ van vorige week is door 326 mensen ingevuld die allemaal vier keuzes hadden. Er waren 186 mensen (57,06 procent) die een verwijzing naar de nieuwe telescooplens van de iPhone 14 Pro in het evenement zien. Dat de telefoons zo duur zijn dat ze buiten bereik zijn zit in het hoofd van 88 mensen (26.99 procent). Slechts 32 mensen verwachten Ć©Ć©n of andere gekke ruimtefunctie (9.82 procent).

Afgelopen week stond, net als deze week, een vierde optie open. Deze was dus zelf in te vullen en leverde, in sommige gevallen, bijzonder interessante antwoorden op. Zo laat gebruiker JoerianĀ in de reacties weten dat het ook kan verwijzen naar Virtual Reality / Mixed Reality of Augmentend Reality. Of wat dacht je van een satelliet-telefoon, een nieuwe Apple Store op de maan (?) of dat het camerasysteem zo ver uitsteekt….

De resultaten van dezeĀ Weekend PollĀ vindt je in de editie van volgende week!