Gloednieuwe iPhone 14 makkelijker te repareren dan zijn voorganger

Je zit er natuurlijk niet op te wachten dat jouw kersverse iPhone 14 kapot gaat. Mocht het toch gebeuren, dan is er in ieder geval goed nieuws. Om ‘m te repareren kan je een stuk goedkoper uit zijn dan dat je bij de 12 en 13 gewend bent.

Vandaag is het zover: als je de iPhone 14 of 14 Pro op tijd hebt gepre-orderd, kun je de pakketbezorger vandaag voor de deur verwachten. Je bent natuurlijk hartstikke zuinig op je nieuwe smartphone want deze heeft veel geld gekost. Toch kan er altijd iets mis gaan. Gelukkig voor jou is de telefoon in een aantal gevallen veel makkelijker te repareren.

Repareren van de iPhone 14 wordt makkelijker

Vroeger kon je nog redelijk eenvoudig een iPhone repareren. Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan de 4S waar je de glazen achterkant gewoon van het toestel af kon halen om bijvoorbeeld een onderdeel als de batterij te vervangen. De laatste jaren was dat veel lastiger en moest je een hele expeditie aan de voorkant beginnen. Gelukkig brengt Apple de iPhone 14 weer terug naar de tijden van de 4S.

TechCrunch is er namelijk achtergekomen dat je net zoals bij de 4S ook bij de iPhone 14 de achterkant los kan halen. Je hoeft dus niet aan het scherm te komen. Waarom Apple dit precies gedaan heeft is onbekend, maar het maakt alles wel weer makkelijker.

Lagere kosten voor je Apple-toestel

Misschien wel het meest fijne eraan is dat de kosten om de achterkant van de iPhone 14 te vervangen een stuk lager zullen zijn. Bij de iPhone 13 en de 12 had je meteen een nieuw scherm nodig. Nu is dat alleen nog maar een glazen plaatje voor de achterkant.

Toch betekent dat zeker niet dat je minder zuinig op je telefoon moet zijn. Het is nog steeds verstandig om je iPhone 14 te beschermen door middel van een hoesje. Om nog zekerder te zijn, kun je er natuurlijk voor kiezen om AppleCare+ af te sluiten.