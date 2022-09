iPhone 14: dit moet je weten voor je de nieuwe iPhone aanschaft

Het is zover: de gloednieuwe iPhone 14 is vanaf vandaag te koop in Nederland. Mocht je overwegen om je oude smartphone in te wisselen voor het nieuwste exemplaar, dan wil je natuurlijk eerst weten wat je in huis haalt.

De nieuwe serie verschijnt in vier varianten: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, ieder met eigen extraatjes. Voor je een keuze maakt tussen de varianten, is er een aantal dingen dat je moet weten over de nieuwe Apple-releases.

1. OLED-scherm als pronkstuk

Een groot pluspunt: het iPhone 14-beeldscherm komt met een Super Retina XDR OLED display, wat voor haarscherp beeld, levendige kleuren en een buitengewone kijkervaring zorgt. Daarnaast is de notch nu weggewerkt, waardoor je net iets meer beeldscherm hebt dan bij de vorige iPhones het geval was. Bij de Pro (Max) is er zelfs gekozen voor een hole-punch notch, waarbij de inkeping tot 30 procent kleiner is.

2. Langere batterijduur

Als je voor een extra lange batterijduur wil gaan, moet je bij de iPhone 14 Plus zijn. Apple beweert dat deze telefoon de langste batterijduur in de geschiedenis van de iPhone heeft. En ja, de batterij van de Plus zou zelfs nog beter moeten zijn dan die van de Pro. Dat wil niet zeggen dat de Pro niet de moeite waard is, in tegendeel. Dankzij de LPTO-techniek die ingezet wordt in het OLED-scherm van de Pro, kun je je favoriete films en series met heldere, diepe kleuren bingen zónder dat je telefoon sneller leegloopt.

3. iPhone Plus vervangt iPhone mini

Mocht je de voorkeur geven aan een extra klein scherm, dan moeten we je teleurstellen: de iPhone 14 verschijnt niet in een kleinere variant. In plaats daarvan heeft Apple gekozen voor een variant met een groter scherm: de iPhone 14 Plus. Het grote (ha!) voordeel: dankzij het 6,7-inch scherm komen de kleurrijke beelden nog meer tot leven.

4. Levertijd loopt flink op

Apple-gebruikers kunnen duidelijk niet wachten tot de nieuwe iPhone op hun deurmat verschijnt, maar vele zullen geduld moeten hebben. De nieuwe iPhone-serie is vanaf 16 september in Nederland te verkrijgen, maar de wachttijden bij Apple lopen nu al flink op. Hoe je er toch voor kunt zorgen dat je je nieuwe iPhone zo snel mogelijk ontvangt? Er zijn genoeg leveranciers die de nieuwe devices wél al op voorraad heeft.

