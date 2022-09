Far Out: zo kijk je vanavond live naar de onthulling van de iPhone 14

Vandaag is het zover: Apple’s ‘Far Out’-event gaat van start, waar we de nieuwe iPhone 14, AirPods, Apple Watches en misschien zelfs iPads gaan zien. En die presentatie kijk je hier!

Een Apple-event, zeker als er nieuwe producten worden geïntroduceerd, maakt ons nog altijd een beetje giechelig. De onthullingen zijn zelden écht wereldschokkend en toch zijn we altijd weer benieuwd wat de techgigant uit Cupertino uit de hoge hoed weet te toveren.

De iPhone 14 op Apple’s ‘Far Out’

De grootste verrassing die geen verrassing is, wordt de iPhone 14-serie. We weten niet alleen enige tijd dat er een iPhone 14, iPhone 14 Max (waarschijnlijk nu met de naam Plus), iPhone 14 Pro en Pro Max aankomen, ook zijn veel potentiële specs en de ontwerpen wellicht al gelekt. Dus hoe verrassend wordt de aankondiging tijdens ‘Far Out’?

Datzelfde geldt ook voor de Apple Watch Series 8, en het is ook zéér aannemelijk dat de techgigant de Apple Watch Pro toont tijdens ‘Far Out’. Een bijzonder klokje want niet alleen wordt deze veel groter dan zijn tegenhangers, hij wordt ook robuuster en is voornamelijk bedoeld voor duursporters en mensen die aan extreme sports doen.

De kans is ook enorm groot dat de AirPods Pro een tweede generatie krijgt. Verwacht dus zeker beter geluid, een langere batterijduur en nieuwe functies. Het draait dus zeker niet alleen om de iPhone 14, want we verwachten meer…

Hoewel veel Apple-experts denken dat de nieuwe iPad pas begin volgend jaar worden getoond, is het niet onmogelijk dat Apple dat tijdens ‘Far Out’ al doet. Ook vorig jaar speelden de nieuwe tablets een prominente rol. Dus krijgen we een glimp van iPad 2022 en de nieuwe iPad Pro? En moeten we dan al onze accessoires vervangen als de Pro daadwerkelijk een 4-pins Smart Connector krijgt?

One More Thing is aanwezig om de iPhone 14 te bepotelen

Ook dit jaar hebben we zogenoemde ‘boots on the ground’ tijdens ‘Far Out’. Met andere woorden; we brengen je het laatste nieuws vanuit Cupertino. Onze Mark Hofman doet verslag van zijn trip naar en tijdens het event, en update ons én jullie met hands-on foto’s en video’s van de iPhone 14 en andere nieuwe producten.

Check dus het event hieronder, morgen vanaf 19:00 uur:

En hou dus ook One More Thing na ‘Far Out’ goed in de gaten de komende dagen/weken. Zodra we de producten kunnen testen, vliegen alle ‘in & outs’ en reviews je om de oren.

Mocht je alvast in de stemming willen komen; de presentatie van vorig jaar is hier helemaal terug te kijken.