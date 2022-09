Hoe Crashdetectie op de iPhone 14 in z’n werk gaat

De iPhone 14 en de verschillende versies van de Apple Watch komen er bijna aan. Voorafgaand aan dat jij de gadgets in de handen hebt, komt Apple met een video waarin het een nieuwe functie uitlegt. Maak kennis met Crashdetectie.

Het is een van de nieuwe iPhone 14-functies die aan bod kwam tijdens het Apple-evenement Far Out. De Crashdetectie, moet inzittenden van een auto beschermen als er een ongeluk gebeurt. Hoe het precies werkt laat Apple nu zien in een nieuwe video.

Crashdetectie op de iPhone 14 en Apple Watch

De Crashdetectie is beschikbaar op de iPhone 14-modellen, 14 Pro-modellen, Apple Watch Series 8, Ultra en SE. De functie in de apparaten kan een ernstig ongeluk herkennen en daarmee levens redden. Wanneer je zo’n crash meemaakt, kan je wellicht buiten bewustzijn zijn, of heb je niet de mogelijkheden om de hulpdiensten te bellen. Deze nieuwe functie doet het voor je, zodat meteen een ambulance kan komen.

De Crashdetectie werkt door de nieuwe dual-core versnellingsmeter die G-krachten kan meten tot 256Gs. Daarnaast is er ook een gyroscoop met een hoog dynamisch bereik, waardoor de impact van een ongeluk kan worden gemeten. Deze functies zitten in de nieuwe iPhone 14 en de Apple Watch en is alleen op die apparaten te gebruiken.

Voortbouwen op het vertrouwde

Deze mogelijkheden bouwen voort op bestaande componenten zoals de barometer die veranderingen in druk kan detecteren. De GPS ziet dan snelheidsveranderingen en de microfoon kan harde geluiden herkennen. Het algoritme erachter is ontworpen met de gegevens van een miljoen uur aan rij- en crashgegevens. Dit zorgt samen voor een pakket die een ongeluk moet herkennen.

Er zijn verschillende soorten ongelukken die de Crashdetectie op de iPhone 14 en andere apparaten kan herkennen. Zo zijn er frontale botsingen, aanrijdingen aan de zijkant, kop-staartbotsingen en het over de kop slaan van een voertuig.

Wil je Crashdetectie helemaal niet gebruiken? Dan is dit uit te schakelen via Instellingen.