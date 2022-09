iPhone 14, Apple Watch Ultra en AirPods Pro: zo zien ze er echt uit

Na maanden wachten heeft Apple eindelijk zijn gloednieuwe iPhone 14 uit de doeken gedaan. Naast de nieuwe smartphones introduceerde het bedrijf ook drie nieuwe Apple Watch-modellen en de AirPods Pro 2.

De promotiebeelden hebben we natuurlijk al gezien, maar hoe ogen de producten in het echt? OMT-redacteur Mark Hofman was aanwezig bij de keynote in Cupertino en mocht er al heel even mee aan de slag gaan. Tijd voor de eerste beelden!

Apple iPhone 14, Plus, Pro en Pro Max

Tijdens Far Out maakten we kennis met maar liefst vier nieuwe smartphones. Apple lanceerde naast de iPhone 14 ook de 14 Plus, de 14 Pro en de 14 Pro Max. Hoewel ze qua uiterlijk niet heel erg veranderd zijn, beschikken ze natuurlijk wel over de nodige aanpassingen. Hier een aantal beelden:

De drie Apple Watch-modellen

Vier iPhone 14-modellen en ook nog eens drie Apple Watch-modellen. Jackpot! Uiteraard maakten we voor het eerst kennis met de Series 8 en de nieuwe SE. Het derde model werd al verwacht, maar kreeg wel een andere naam. Waar men eerder dacht dat we een heuse Pro zouden krijgen, koos Apple toch voor de naam Ultra. Zo zien de modellen eruit:

AirPods Pro 2

Na drie jaar konden we ook eindelijk kennismaken met een gloednieuwe AirPods Pro. De tweede-generatie komt onze kant op en ziet er als volgt uit:

Alles over de iPhone 14 en meer!

Het Far Out-evenement ligt achter ons. Niet alleen tijd om ons voor te bereiden op de gekte die binnenkort zal ontstaan rondom de producten van volgend jaar, maar ook om even rustig terug te blikken.

