Alle iPhone 14-problemen die Apple volgende week op gaat lossen

Hoewel iOS 16 een hoop prettige functionaliteiten naar je smartphone brengt, zorgt het op de nieuwe iPhone 14-modellen hier en daar voor problemen. Gelukkig worden deze volgende week gefixt.

Een Apple Executive heeft tegenover MacRumors laten weten dat er volgende week een nieuwe update naar de iPhone 14-modellen komt. Deze lossen een aantal vervelende problemen, zoals het schudden van de camera, op.

iPhone 14-modellen krijgen volgende week iOS 16-update

Er zijn wat problemen met iOS 16 en de iPhone 14-modellen. Voornamelijk de Pro en Pro Max lopen tegen zaken als een schuddende cameralens aan. “We zijn op de hoogte van de problemen en komen volgende week met een oplossing”, zo laat Apple tegenover MacRumors weten.

Hiermee erkent het Amerikaanse bedrijf dus de problemen en hebben consumenten de bevestiging dat ze nog maar heel even vol moeten houden. Afgelopen weekend werd duidelijk dat populaire applicaties als Instagram, Snapchat en TikTok voor problemen zorgen binnen het camerasysteem van de iPhone 14.

Dat is overigens niet het enige probleem. Binnen iOS 16 kunnen consumenten nu ook toestemming geven om de inhoud van het klembord te plakken. Alleen loopt dit in de huidige versie een beetje uit de hand, waardoor je in sommige gevallen meerdere keren de vraag krijgt. Ook dit probleem wordt volgende week, gelukkig, aangepakt.

Welke versie krijgen we precies?

We weten dat de problemen er zijn en dat Apple dus met een oplossing kost. Welke versie we precies krijgen is overigens nog niet duidelijk. De kans dat we bijvoorbeeld  iOS 16.1, die sinds vorige week te testen is voor ontwikkelaars en publieke testers, al krijgen is overigens klein.

Door die betaversie weten we overigens wel al aardig wat we van die update kunnen verwachten. De functionaliteiten en verbeteringen zijn in het onderstaande artikel te bewonderen:

Hou er dus rekening mee dat je iPhone 14 volgende week een update krijgt. De problemen waar je smartphone nu mee kampt worden, waarschijnlijk in de vorm van iOS 16.0.2, opgelost.