Always-on niet altijd aan: op deze momenten schakelt je iPhone het uit

De nieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over een Always-On beeldscherm. Het is een functionaliteit die Android al jaren heeft, maar waar Apple op zijn eigen wijze mee om weet te gaan. En dat doet het tamelijk geniaal.

Net als op de Apple Watch wordt het scherm altijd getoond, waardoor zaken als de tijd en widgets ten alle tijden zichtbaar zijn. Tenzij je te maken hebt met een aantal scenario’s, dan schakelt de iPhone 14 de functionaliteit automatisch uit.

Always-on niet altijd aan op je iPhone

Op de supportpagina van Apple is te zien dat het Always-On beeldscherm altijd actief is, maar op sommige momenten toch uitgeschakeld wordt. Bijvoorbeeld wanneer jij je smartphone met het scherm naar beneden op een oppervlakte legt. Via verschillende socialmedia-kanalen is namelijk duidelijk te zien dat het scherm best wel wat batterij kan vreten.

Om dit te beperken zijn er dus een aantal handelingen waardoor je iPhone 14 Pro of Pro Max het Always-On-scherm automatisch uitschakelt. Dit zijn ze:

Leg de iPhone met het scherm naar beneden neer

Stop de iPhone in je broekzak, jaszak of rugzak

Zet Niet Storen aan

Activeer de Energiebesparingsmodus

Verbind de iPhone met CarPlay

Gebruik de Continuity Camera

Gebruik de iPhone enige tijd niet

Loop met een verbonden Apple Watch weg van de smartphone

Verder is het Always-On beeldscherm van je iPhone 14 Pro en Pro Max in staat te leren van je gewoontes. Zodra jij dus op bed ligt en een wekker zet, of slaapschema instelt, zal het scherm ook automatisch uitgeschakeld worden.

Niet de enige verbeterde Android-feature

Naast het Always-on beeldscherm pakt de iPhone 14 Pro (Max) ook nog een andere bekende Android-feature aan. Na jaren de standaard notch gebruikt te hebben gaat Apple dit jaar ook eindelijk aan de haal met een hole-punch-variant. Een oplossing voor de grote inkeping die het Amerikaanse bedrijf beter heeft ontwikkeld dan welk ander bedrijf dan ook.

De naam Dynamic Island is misschien hilarisch, maar het levert wel de nodige kwaliteit. Benieuwd wat mijn eerste indruk was van de functie? Je leest het in onderstaand artikel!