iPhone 14 notch ziet er toch anders uit dan verwacht

De notch op de iPhone 14, ofwel de plek waar de selfiecamera zich bevindt, wordt anders dan verwacht. Dit nieuws is vermoedelijk naar buiten gekomen via een Foxconn-medewerker.

In eerste instantie werd aangenomen dat de notch op de iPhone 14 ogenschijnlijk uit twee delen zou bestaan. Aan de linkerkant zou er een pilvormige notch komen, en aan de rechterkant een kleine cirkel.

Camera op de iPhone 14 lijkt een alles in één

Nu komt dus het nieuws naar buiten dat de lenzen van de camera’s dichter bij elkaar komen te staan en dus als één geheel ogen.

Tegenwoordig is het zo dat je de notch (natuurlijk) niet ziet als je telefoon uitstaat. Het punt is echter dat Apple hoogstwaarschijnlijk de Always on-technologie gaat gebruiken. Dat betekent dat je scherm dus altijd aanstaat en dus de notch blijft zien. Vermoedelijk kan je Always-on wel gewoon uitzetten, zoals op een Apple Watch.

Het gerucht wordt gesteund door Mark Gurman van Bloomberg, die ook stelt dat twee verschillende cut outs raar zou staan op de iPhone 14.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022

Het wordt de vijfde ‘verjaardag’ van Apple’s notch. De eerste keer dat deze werd gebruikt, was in de iPhone X. Het bedrijf nam toen deels afscheid van de zo bekende Thuis-knop met Touch ID.

Geen zekerheden

Het is slechts een van de vele geruchten. Wat we wel weten is dat dit jaar de iPhone 14-line-up er zéér waarschijnlijk iets anders uitzien dan die van de vorige jaren. De iPhone mini gaat verdwijnen en wordt omgeruild voor een Max-model. Of krijgt het toestel opeens toch een andere naam?

Dat betekent dat die telefoon dezelfde specs heeft als de normale versie, maar dan wel een iets groter scherm heeft. Naast de reguliere 14 en de Max/Plus, komen er ook een Pro en Pro Max-versie. Hoe de iPhone 14 er uiteindelijk daadwerkelijk eruit gaat zien, weten we op 7 september tijdens het ‘Far Out’-event van Apple.