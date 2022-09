Probleem maakt het activeren van je iPhone 14 bijzonder lastig

Apple heeft bevestigd dat het activeren van een iPhone 14 frustrerend kan worden voor een aantal gebruikers. Door een bug blijft activatie van het toestel via Wi-Fi hangen. De beta van iOS 16.1 kan dat verhelpen, maar zonder Wi-Fi is updaten lastig en je hebt een speciaal account nodig.

De timing van deze bug kan niet slechter zijn nu iPhone 14 en iPhone 14 Pro al onderweg is naar veel gebruikers. Het bedrijf geeft aan nog geen echte oplossing te hebben gevonden.

iPhone 14 activeren op de ouderwetse manier

In een memo geeft de techgigant de strubbeling toe. “Er is een bekend probleem met iOS 16 dat invloed heeft op het activeren van de telefoons via een open Wi-Fi-netwerk”.

Er is echter wel een manier om dit op te lossen, maar die is wel wat achterhaald. Apple geeft als tip: “Sluit je telefoon aan op een Mac of PC met iTunes”. Tijdens het proces van het installeren en activeren van je iPhone 14 krijg je een bericht dat je moet proberen te verbinden met een Wi-Fi-netwerk. Als dat niet werkt, moet je dat opnieuw doen, tot het (hopelijk) wel werkt.

Het is alsof je een oude iPhone of zelfs iPod werkende moet zien te krijgen.

iOS 16.1 is onderweg

Wat soelaas kan brengen voor nieuwe eigenaren van Apples laatste gadget, is de update naar iOS 16.1. Wederom dien je hoogstwaarschijnlijk je telefoon aan te sluiten op een Mac of PC, aangezien je de nieuwe update niet kunt downloaden via Wi-Fi. Er zit echter een kink in de kabel: die is vooralsnog alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers met een testaccount.

De bug kan ook problemen opleveren met het opzetten van FaceTime en Messages. Apple geeft aan dat mensen bijvoorbeeld geen iMessages of FaceTime-belletjes kunnen ontvangen. Ook zien zij soms groene bubbels in plaats van blauwe wanneer een bericht naar een ander Apple-apparaat wordt gestuurd.

Al met al is dit niet de perfecte start voor de lancering van een Apple-product als de iPhone 14, waar miljoenen mensen naar uitkijken. We durven echter te wedden dat er nu een honderd mensen bij Apple met de handen in het haar zitten en op zoek zijn naar dé oplossing.

Hopelijk doet jouw iPhone 14 het wél meteen.