Waarom je beter een iPhone 13 Pro kunt kopen dan een iPhone 14

De iPhone 14 is eindelijk beschikbaar. Na maanden van geruchten heb je nu eindelijk de mogelijkheid om de overstap daadwerkelijk te maken. Maar is dat eigenlijk wel de moeite waard? OMT-redacteur Jeroen Kraak legt je uit hoe dat precies afhankelijk is van de situatie.

Afgelopen weekend kregen de eerste mensen de iPhone 14 bezorgd. Nu de mini er niet meer is, is dit de goedkoopste nieuwe telefoon van Apple. Daarnaast heb je natuurlijk ook de Plus, Pro en Pro Max, die wat duurder zijn. Het voordeel van de nieuwe lijn is dat de iPhone 13 en diens varianten een stuk goedkoper worden. Het kan dus een interessante optie zijn.

De iPhone 14 vs. de 13 Pro

De iPhone 14 is het instapmodel van Apple. Het is dus niet de toestel met de beste features. Dat was de 13 Pro vorig jaar wel. Deze was samen met de Pro Max een van de premiummodellen. De verschillen tussen de 13 Pro en de 14 zijn dus klein en op sommige onderdelen zijn ze er helemaal niet.

Het scherm

Laten we beginnen met het scherm. Die van de iPhone 13 Pro is zelfs een klein beetje beter dan die van de 14. Ze hebben allebei een 6,1-inch Retina XDR OLED-display.

In tegenstelling tot de iPhone 14 beschikt de 13 Pro over ProMotion. Hierdoor heeft het toestel een variabele verversingssnelheid tot 120 Hz, in plaats van de 60Hz van de 14. Daarnaast heeft het ook meer maximale nits, waardoor je dus een betere helderheid hebt.

Processor

Qua processor hebben de twee allebei de A15 Bionic-chip. Je zal dus niet veel verschil merken qua snelheid tussen de twee toestellen. Bovendien heeft de 14 net een wat minder snel geheugen, waardoor ook op dit punt de iPhone 13 Pro beter scoort.

Batterij

Laten we meteen doorgaan naar een van de belangrijkste onderdelen voor veel mensen: de accuduur. Ook deze is op de iPhone 13 Pro beter dan de 14.

Volgens Apple kun je op de 13 Pro tot 22 uur aan video afspelen, terwijl dat voor de 14 maar 20 uur is. Dat betekent dus 3-0 voor de Pro.

Gewicht

Waar de iPhone 14 wel weer punten op weet te scoren, is het gewicht. Hoewel de twee toestellen dezelfde afmeting hebben, is de 13 Pro met een gewicht van 203 gram wel 31 gram zwaarder. Dat is misschien niet heel veel, maar je kunt het wel voelen.

Camera

Qua camera zal je de grootste verschillen vinden tussen de twee toestellen. Natuurlijk heeft de iPhone 13 Pro nog een extra telelens die de 14 niet heeft. Wel heeft de 14 een hoger diafragma voor de ultragroothoeklens (f/2.4 vs. f/1.8). Daarnaast is de software net wat beter op de 14. Zo heeft deze een Photonic Engine aan boord, waardoor je met minder licht betere foto’s kunt maken.

De iPhone 13 Pro heeft echter een portret nachtmodus en je kunt foto’s maken in RAW. Iets wat veel fotografen fijner vinden, omdat je ze daarna beter kunt bewerken.

De iPhone 14 of de 13 Pro: wat is de beste koop

Al met al lijkt de iPhone 13 Pro dus de betere keuze te zijn. Je kunt het toestel niet meer bij Apple zelf kunnen kopen, maar wel bij verschillende andere webshops. Het instapmodel van de iPhone 14 kost 1.019 euro, terwijl de 13 Pro nu nog 1.134 euro kost.

De iPhone 13 Pro is nu dus nog wat duurder, maar het ligt in de verwachting dat de prijs binnenkort nog wel eens verder kan zakken. Toch is het toestel nu al een goede koop.