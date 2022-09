Batterij iPad mini 6 kapot? Dat is vanaf nu veel makkelijker te fixen!

De iPad mini 6 is voortaan een apparaat dat veel duurzamer is dan voorheen. Wanneer je bij Apple aanklopt voor een nieuwe accu, dan vervangt het bedrijf uit Cupertino ook alleen de accu. Het is dus niet meer zo dat je een compleet nieuwe tablet mee naar huis neemt. Hoef je hem thuis ook niet opnieuw in te stellen.

Onduidelijk is waarom, maar tot op heden besloot Apple een iPad mini 6 compleet te vervangen op het moment dat je met accuproblemen aanklopte. Wanneer je voor de reparatiedienst betaalde, dan kreeg je gewoon een nieuwe tablet mee naar huis. Dat beleid paste Apple onlangs aan, waardoor dat niet meer zo is.

iPad mini 6-accu vervangen

Vanaf nu is het namelijk zo dat Apple daadwerkelijk alleen de accu vervangt wanneer er problemen met de batterij zijn. Apple zorgde ervoor dat Apple Store en -serviceproviders over heel de wereld daar de juiste tools voor in huis hebben. Waarom dit niet eerder gebeurde, is een raadsel — maar het is top dat dit nu zo gaat.

Dit nieuws is gaan rollen dankzij de berichtgeving van Macrumors. Je krijgt natuurlijk alleen een nieuwe accu voor je iPad mini 6 op het moment dat je daarvoor in aanmerking komt. Maar de kans is groot, aangezien het product nog relatief jong is. Tenzij je het op de één of andere manier wel heel bont maakte.

Heeft dit ook nadelen?

Hoewel dit nieuwe beleid duurzamer is, Apple geld scheelt en jij geen nieuwe tablet hoeft in te stellen, zit er wellicht toch een nadeel aan. Sommige iPad mini 6-modellen lopen nog wel eens beschadigingen op. Die beschadigingen verdwenen als sneeuw voor de zon wanneer je binnenkwam voor die ‘reparatie’.

Dat gebeurt nu dus niet meer, wat voor sommige gebruikers wellicht nadelig uitpakt. Maar mogelijk betreft dit slechts een kleine groep gebruikers, die min of meer misbruik konden maken van het voorheen niet zo scherpe beleid. Onduidelijk is of Apple dit nieuwe beleid ook voor andere iPads gaat laten gelden.

Macrumors