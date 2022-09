iOS 16 op oude iPhones: ideaal of stiekem één groot drama?

Met iOS 16 brengt Apple een nieuw besturingssysteem op de markt. Bij iedere nieuwe versie is het altijd nog maar de vraag hoe goed, voornamelijk oude, iPhone-modellen dit trekken.

Problemen met de batterij of mindere prestaties: het komt zo nu en dan wel eens voor bij een update. Geldt dat ook voor iOS 16 of is de update dit keer ideaal voor gebruikers?

Geschikte iPhone-modellen voor iOS 16

Het blijft soms een opvallend misverstand, maar iOS 16 is niet alleen beschikbaar voor de nieuwe iPhone-modellen. Sterker nog: het oudste toestel dat de software kan draaien dateert alweer uit 2017. Inmiddels vijf jaar geleden, dus. Geen zorgen, de kans dat je smartphone over de nieuwe functionaliteiten kan beschikken is dus groot.

De volgende Apple-toestellen komen in aanmerking voor de iOS 16-update:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

Maar werkt het goed?

Goed. De iPhone 8 uit 2017 is dus in de mogelijkheid om iOS 16 te draaien. Of het verstandig is, dat is nog maar de vraag. Zoals gezegd kan het nog wel eens voorkomen dat een model er op achteruitgaat met de nieuwste software aan boord.

Na het uitvoeren van verschillende Geekbench 3-tests weet YouTube-kanaal iAppleBytes de conclusie te trekken: je hoeft je echt geen zorgen te maken. Zoals je in onderstaande video kunt zien gaan bepaalde modellen er zelfs op vooruit.

Neem bijvoorbeeld de iPhone 8. De smartphone uit 2017 scoort in de multi-core score met iOS 15 2265, waar het met iOS 16 een score van 2394 weet te behalen. Een verbetering van een kleine 6%. Het enige probleem is dat de accuduur met 8% afneemt, maar daar krijg je dus wel meer vermogen voor terug. Het is dus wel wat je belangrijk vindt.

De iPhone 12 weet op zijn beurt dan weer meer uit de batterij te halen. De score van 4279 is een stuk hoger dan de score die het behaalde met iOS 15.

Vijf must-try iOS 16-features voor je iPhone

Sinds begin deze week kunnen consumenten met een iPhone eindelijk iOS 16 installeren. Kans dat veel mensen dat direct doen is aanwezig. Omdat je door de vele toevoegingen door de bomen het bos waarschijnlijk niet meer ziet, zetten we een aantal van de echte must-try features voor je op een rij.

