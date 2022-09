Hoe haal je in iOS 16 toch de zoekknop van je thuisscherm?

Met de introductie van iOS 16 zijn er wat zaken op je iPhone veranderd. Je hebt toegang tot veel meer functionaliteiten, kunt het toegangsscherm volledig naar eigen wens instellen en beschikt over een nieuwe zoekknop op het thuisscherm.

Feest, zou je zeggen. Toch zijn er genoeg mensen in mijn omgeving die de nieuwe zoekknop op het thuisscherm liever arm dan rijk zijn. Gelukkig is er een mogelijkheid om deze van je iPhone te verwijderen.

iOS 16: haal de zoekknop van je iPhone af

Persoonlijk heb ik niet heel veel last van de knop op mijn iPhone, maar ik moet bekennen dat ik de plaatsing ervan niet zo goed begrijp. Mochten er gebruikers zijn die het thuisscherm enorm strak willen houden dan is dit alles behalve ideaal. Gelukkig introduceert iOS 16 niet alleen de nieuwe knop, maar geeft de software je ook de mogelijkheid om hem uit te schakelen.

Ga op je iPhone naarĀ Instellingen

Selecteer vervolgens de optieĀ Beginscherm

Onderaan vind je de categorieĀ Zoek

Zet de functie uit door het knopje naar links te zetten

Wil jij overigens de gehele zoekfunctie nergens meer zien op je iPhone? Geen zorgen, binnen iOS 16 is dat als volgt te regelen:

Ga op je iPhone naarĀ Instellingen

Selecteer de optieĀ Face ID en toegangscode

Vul je toegangscode in (indien ingeschakeld)

Scroll naar beneden tot de categorieĀ Toegang bij vergrendeling

Selecteer de optieĀ Vandaag-weergave en zoekenĀ en zet het schuifje naar links

Bepaal zelf wat er precies te zien is

Zodra je trouwens de zoekbalk gebruikt krijg je allerlei verschillende content te zien op je iPhone. Mocht je dat fijn vinden is er natuurlijk niets aan de hand, maar ook hier heb je iets over te zeggen. In iOS 16 kun je bijvoorbeeld de content in de zoekbalk aan of uit schakelen.

Dit doe je als volgt:

Ga op je iPhone naarĀ Instellingen

Kies vervolgens voorĀ Siri en zoeken

Ga naar de categorieĀ Materiaal van Apple

Zet het schuifje bijĀ Toon in Zoek OpĀ naar links

Voila! De zoekbalk op je iPhone met iOS 16 is geheel ingesteld zoals je dat het liefst zou hebben. Have fun!