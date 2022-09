Waarom ‘Dubbele onderdelen’ in Foto’s niet op je iPhone verschijnt

De fotobibliotheek van je iPhone kan, dankzij iOS 16, opgeruimder zijn dan voorheen. DankzijĀ Dubbele onderdelenĀ is het mogelijk om dubbele foto’s makkelijk samen te voegen. Al zijn er wel een aantal consumenten die de functie niet te zien krijgen.

Na het verzoek van veel van die consumenten komt Apple nu met opheldering. Ja, het kan zijn dat het album niet binnen deĀ Foto’s-app te zien is. Nee, het is niet onmogelijk om daar iets tegen te doen.

iOS 16: zo tover je Dubbele onderdelen tevoorschijn op je iPhone

De reden dat sommige consumenten geen toegang hebben totĀ Dubbele onderdelenĀ is volgens Apple vrij simpel. Op de ondersteuningspagina legt het bedrijf uit dat het te maken heeft met deĀ Foto’s-app en diens synchronisatie. Zodra jij het mapje niet op je iPhone te zien krijgt, betekent het simpelweg dat je fotobibliotheek nog niet volledig gesynchroniseerd is.

Dat gebeurt geheel automatisch overigens, maar er is gelukkig wel een manier hoe je iOS 16 een zetje kan geven. Zorg ervoor dat je iPhone vergrendeld is, leg hem aan de lader en wacht. Het proces van de synchronisatie is geheel afhankelijk van de overige activiteiten op de achtergrond en de grootte van je fotobibliotheek. Sluit dus alle apps op de achtergrond af, beperk het aantal apps binnenĀ Ververs op achtergrondĀ en laat je iPhone liggen.

šŸ’” Hoe stop ik achtergrondactiviteiten? Om de achtergrondactiviteit van bepaalde apps te stoppen ga je op je iPhone naar ‘Instellingen’. Kies vervolgens voor ‘Algemeen’ en ‘Ververs op achtergrond’. Selecteer de apps die niet actief mogen zijn en schakel ze uit.

Zodra de synchronisatie compleet is zal je deĀ Dubbele onderdelenĀ tegenkomen in deĀ Foto’s-app op je iPhone. Deze staat onderaan bij je albums onder het kopjeĀ Andere. Staat het mapje er na een paar uur of paar dagen nog steeds niet, dan is je bibliotheek beter opgeruimd dan je dacht. Apple haalt het mapje namelijk weg zodra deze niet gevuld kan worden met dubbele foto’s.

Het einde van je problemen

Via deze weg kunnen consumenten een iOS 16-probleem aanpakken, al is hiermee helaas niet alle ellende voorbij. Apple heeft een pittige update uitgerold die voor veel consumenten ook flink wat impact heeft op de batterij. Online zien we dan ook veel mensen die klagen over de ontwikkeling.

Gelukkig zijn er manieren hoe jij je iPhone, op een volle lading, langer mee kan laten gaan. In het onderstaande artikel lichten we ze uit.