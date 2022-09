iOS 16: de 10 features die je huidige iPhone naar een hoger niveau tillen

Sinds vorige week is iOS 16 beschikbaar voor een hoop iPhone-modellen. Het nieuwe besturingssysteem brengt een hoop verbeteringen met zich mee, maar welke zijn echt de moeite waard? OMT-redacteur Mark Hofman laat het je in dit artikel weten.

Er zijn talloze functionaliteiten die je, na het installeren van iOS 16, kunt ontdekken. De update is een van de grotere van de afgelopen jaren en tilt je iPhone echt naar een hoger niveau. Tijd om de software iets beter te ontdekken.

10 fantastische iOS 16-features voor je iPhone

Heb jij iOS 16 op dit moment nog niet op je iPhone staan, check dan zeker even het onderstaande artikel. Daarin vertel ik je stap voor stap hoe je met de nieuwe software aan de haal kunt gaan.

Iets dat wat mij betreft de moeite is, want je iPhone voelt door iOS 16 weer zo goed als nieuw. En dat heeft het aan de volgende tien functionaliteiten te danken:

#1 Nieuw toegangsscherm op je iPhone

Laten we beginnen met de grootste verandering op je iPhone: het toegangsscherm. Dankzij iOS 16 is het eindelijk mogelijk om deze geheel naar eigen wens in te stellen. Het maakt niet uit of je het nu hebt over het lettertype van de tijd, een overlopende achtergrond of verschillende widgets: het is allemaal aan te passen.

Om het toegangsscherm aan te passen houd je, na het ontgrendelen van je iPhone, het scherm lang ingedrukt. Je krijgt vervolgens de mogelijkheid om verschillende achtergronden te kiezen. Apple schotelt je er zelf een paar voor, maar je kunt natuurlijk ook je eigen fotoā€™s gebruiken.

Selecteer vervolgens de tijd om het lettertype ervan te wijzigen. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om de kleuren ervan volledig naar eigen wens in te stellen.

Kies als laatste een aantal widgets dat je toe wilt voegen. Hou er overigens wel rekening mee dat de overlap tussen de achtergrond en de tijd verdwijnt zodra je deze instelt.

#2 iOS 16: mails zijn nu in te plannen

Werk je veel met de appĀ Mail, dan heeft iOS 16 een fantastische functie voor je. Het is vanaf de update namelijk mogelijk om emails eindelijk in te plannen. Iets dat veel apps van derde partijen al tijden konden, maar de standaard-app van Apple nog niet.

Om het voor elkaar te krijgen hou je voor het verzenden de grote blauwe knop met de pijl ingedrukt. Je krijgt vervolgens een aantal standaard opties, maar kunt ook zelf de ideale tijd en datum instellen. Ideaal voor het geval je een bepaalde mail gaat vergeten of in de avond alvast iets in wil plannen voor de volgende morgen.

Een kleine toevoeging misschien, maar wel bijzonder fijn om te hebben.

#3 Kaarten-app nog makkelijker voor iPhone

Het is dankzij iOS 16 nog makkelijker om deĀ Kaarten-app van je iPhone te gebruiken. De app is in de loop der jaren aanzienlijk ontwikkeld, waardoor het een serieus goede optie is voor navigatie.

Wat de nieuwe software goed doet is het toevoegen van tussenstops. Als jij op je weg naar huis bijvoorbeeld nog een collega af moet zetten, kan je zijn adres toevoegen als tussenstop. Je iPhone navigeert dus eerst naar het huis van je collega en pakt daarna direct de route op naar huis. Handig!

#4 iOS 16: sporten zonder Apple Watch

Wie regelmatig een wandeling maakt of hardloopt met zijn Apple Watch, weet hoe lekker het is dat de smartwatch je oefening bijhoudt. Heb jij als consument alleen een iPhone op zak, dan had je tot op heden pech. Gelukkig komt iOS 16 met de oplossing.

Vanaf nu is het ook zonder smartwatch mogelijk om je progressie bij te houden. De sensoren van je iPhone herkennen je beweging en zullen vervolgens een activiteit detecteren. Het vullen van je ringen zonder Apple Watch is dus officieel een feit.

#5 Wachtwoorden verleden tijd met Passkeys

Apple heeft genoeg van wachtwoorden en neemt jou daar in alle liefde in mee. Met iOS 16 introduceert het bedrijfĀ Passkeys: een handig alternatief waarmee jij je iPhone als de sleutel voor je online leven kunt gebruiken.

Je wachtwoorden zullen op je iPhone opgeslagen woorden en zijn alleen te gebruiken met Face ID of Touch ID. Op deze manier worden ze automatisch ingevuld en blijven de wachtwoorden, gezien ze lokaal opgeslagen worden, veilig.

#6 iOS 16: hou medicatie goed in de gaten

DeĀ Gezondheid-app van Apple is vanaf nu ook dĆ© plek om je medicijnen bij te houden. Binnen iOS 16 is het mogelijk om al je medicatie te registreren op je iPhone. Het mooie ervan is dat je niet alleen bijhoudt wat je allemaal naar binnen gooit, maar je krijgt ook meldingen van wanneer je dit moet doen.

Qua veiligheid is de nieuwe iOS 16-feature overigens ook erg fijn. Je kunt middels deze weg bijvoorbeeld gevaarlijke combinaties in de gaten houden. Zodra je twee verschillende medicijnen in neemt die gecombineerd voor gezondheidsproblemen zorgen, dan geeft je iPhone een melding.

#7 iPhone volledig beveiligd met Lockdown Mode

De kans dat jij hem echt nodig hebt is klein, maarĀ Lockdown ModeĀ maakt je iPhone nog een stuk veiliger. Zodra deze functie wordt ingeschakeld zijn bepaalde features tijdelijk niet te gebruiken en worden je gegevens als een bezetene beschermd.

De functionaliteit is nieuw in iOS 16 en zal vooral bekende (politieke) figuren beter kunnen beschermen.

#8 iOS 16: persoonlijke Spatial Audio

Bepaalde Android-concurrenten deden het al even, maar vanaf nu kun jij ook je AirPods volledig afstemmen op je eigen oren. In iOS 16 is het mogelijk om gebruik te maken van Persoonlijke Spatial Audio. Via je iPhone scan jij je oren door foto’s te maken en worden er een paar tests uitgevoerd.

Het resultaat zal direct doorgegeven worden aan de AirPods, waardoor de geluidskwaliteit ideaal is voor jouw situatie.

#9 Batterijpercentage op je iPhone

We hoeven er niet al teveel woorden aan vuil te maken, maar iOS 16 brengt het batterijpercentage terug naar je iPhone.

Geen gehannes meer, maar standaard op het thuisscherm kijken hoe vol je batterij nog is. Het is een blessing in the sky!

#10 Focusfilters voor optimale concentratie

Apple maakt het in iOS 16 mogelijk om Focusfilters in te stellen. Het is een nieuwe manier om meldingen, op bepaalde momenten van de dag, stil te houden. In apps alsĀ Berichten, SafariĀ enĀ MailĀ is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen werkgerelateerde zaken te openen. Denk hierbij aan zakelijke inboxen, contacten en tabbladen.

Op dit moment werkt het alleen nog met de applicaties van Apple zelf, maar daar zal verandering in komen. Het bedrijf heeft een API ontwikkeld voor ontwikkelaars, zodat ook apps van derde-partijen voorzien kunnen worden.