Apple dropt iOS 16 voor je iPhone: zo installeer je de update

Apple heeft iOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor je smartphone, eindelijk beschikbaar gesteld. De grote vraag is echter: hoe installeer je het op je iPhone? OMT-redacteur Mark Hofman legt het je uit.

De nieuwe iPhone 14 komt er deze week aan, maar ook oude modellen worden van veel nieuws voorzien. Dat heeft te maken met de komst van iOS 16: het nieuwe besturingssysteem. Door middel van een zogeheten over-the-air-update is hij geheel gratis te installeren. Wat heb je er precies aan en hoe doe je het?

iOS 16: software vol met nieuwe features

Apple kondigde tijdens WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference 2022) de nieuwe software voor de iPhone aan. Deze is niet alleen te installeren voor de nieuwe toestellen, maar waarschijnlijk ook voor jouw smartphone. Het oudste model dat de update kan installeren is de iPhone 8: een toestel dat in 2017 verscheen. Heb jij een telefoon die later uitkwam dan dit model, dan zit je dus helemaal goed.

Ik kan je in dit artikel niet heel snel bijpraten over alle functionaliteiten die de update naar je iPhone brengt. Zegt genoeg, eigenlijk. Er zijn een heleboel handige toevoegingen die iOS 16 met zich meebrengt. Zo heb je bijvoorbeeld een nieuw vergrendelscherm dat naar eigen wens is in te vullen. Voor een duidelijk overzicht raad ik met liefde het onderstaande artikel aan:

Er zijn overigens ook bepaalde aangekondigde functionaliteiten die in iOS 16 nog niet direct beschikbaar zijn. Deze features komen pas op een later moment naar je iPhone.

Zo installeer je de update op je iPhone

Om de iOS 16-update op je iPhone te installeren hoef je eigenlijk niet heel veel te doen. Geduld is het enige wat echt vereist is, gezien het om een vrij grote update gaat. Het zal dus even duren voor hij gedownload en geïnstalleerd is.

Door middel van de volgende stappen krijg je dat voor elkaar:

Ga op je iPhone naar Instellingen

Selecteer de optie Algemeen

Kies vervolgens voor Software-update 

Je krijgt vanzelf een melding te zien van het feit dat er een nieuwe update beschikbaar is. Haal deze binnen en kies vervolgens voor de optie om hem te installeren. Je iPhone zal zichzelf even uitschakelen en gaat vervolgens weer aan om de wijzigingen door te voeren. Have fun!