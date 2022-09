iMovie en Final Cut Pro verliezen Cinematic video’s dankzij iOS 16

iOS 16 is nu twee weken beschikbaar. In die tijd hebben mensen kennisgemaakt met nieuwe opties, maar ook met nieuwe problemen. Sommige problemen waren ook snel weer de wereld uit, andere zijn wat hardnekkiger. Houd er voor nu rekening mee dat Final Cut Pro en iMovie minder goed werken dan voorheen.

Dat laten gebruikers van de apps weten op de fora van zowel Reddit als Apple. Het betreft mensen die dus gebruikmaken van iOS 16 en tegen dezelfde soort problemen aanlopen. iMovie en Final Cut Pro zijn niet meer in staat Cinematic video’s te openen wanneer je die video’s schiet op het nieuwe besturingssysteem.

Problemen met iOS 16

Helaas lijkt niemand precies te weten hoe dit komt. De problemen lijken echter wel bij iedereen hetzelfde te zijn. Wanneer iemand een Cinematic video wil openen binnen de genoemde Mac-programma’s, dan krijgen ze een foutmelding te zien. Wat ook zuur is: Apple heeft officieel nog niet gereageerd op de fouten.

Daarom is er vooralsnog geen software-update beschikbaar die het probleem verhelpt. De gebruikers stellen wel een tijdelijke oplossing voor. Je kunt de Cinematic video’s bewerken op je iPhone en vervolgens via AirDrop naar je Mac overzetten. Maar dat is lang niet voor iedereen ideaal en dus de fijnste oplossing.

Wachten op updates

Of het probleem nu ligt bij iOS 16 of macOS Ventura, is eveneens niet duidelijk. Aangezien Apple voornemens is Ventura in oktober uit te brengen voor het grote publiek, is de kans groot dat het bedrijf dan ook pas deze problematiek aanpakt. Dat is een aanname, maar daar moeten we het voorlopig wel even mee doen.

De Cinematic mode op iPhone werd op iPhone 13 geïntroduceerd en stelt gebruikers in staat video’s te schieten met een bokeh-effect. Door middel van kunstmatige intelligentie en de slimme camera’s op de iPhone, kan de achtergrond wazig gemaakt worden. De persoon of het object op de voorgrond blijft daardoor scherp.

