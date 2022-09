De iOS 16-functie die waarschijnlijk pas in 2023 gaat verschijnen

Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple officieel de dienst Apple Pay Later aan. Met die optie is het voor consumenten met iOS 16 mogelijk een product aan te schaffen, dat ze dan op een later moment afbetalen. Dat is dan allemaal te regelen via de Wallet-app. De functie is vergelijkbaar met diensten als Afterpay, bijvoorbeeld.

Volgens de geruchten was Apple maanden geleden voornemens Apple Pay Later in 2022 uit te brengen. Officieel was er dus nog geen releasedatum gedeeld door het bedrijf uit Cupertino. Maar nu hebben geruchtenmakers het alweer over een ander moment waarop de dienst beschikbaar komt. Dit gebeurt volgend jaar pas.

iOS 16-functie mogelijk pas in 2023 beschikbaar

Tenminste, als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven. Die deelt dit nieuws namelijk in zijn meest recente Power On-nieuwsbrief. Het lijkt erop dat Apple de Pay Later-functie wil uitstellen tot aan het einde van de iOS 16-cyclus. Waarschijnlijk tot aan de onvermijdelijke release van iOS 16.4 in de lente.

De reden voor het mogelijke uitstel: technische beperkingen. Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat hij verhalen hoort over beperkingen in het kader van techniek en ontwikkeling. Helaas heeft Gurman niet alle details met betrekking tot die obstakels, dus zullen we het met de enigszins vage woorden moeten doen.

Later betalen met Apple Pay

Apple Pay Later werd dus tijdens WWDC 2022 aangekondigd. De functie valt op door het gebrek aan extra kosten. Je kunt bepaalde producten dus in termijnen afbetalen, maar daar kleven geen verwerkingskosten of rente-afspraken aan vast. Je betaalt dan vier gelijkwaardige betalingen over een periode van zes weken.

Wanneer je iets met Apple Pay Later afrekent, dan moet je rekening houden met een duidelijk limiet van duizend dollar (en mogelijk ook duizend euro). Je kunt dus niet gewoon lukraak computers kopen en dan hopen dat het uiteindelijk goed uitpakt. Maar alles onder de duizend dollar is dus in feite fair game voor iedereen.

Power On