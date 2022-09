Waarom jij het batterijpercentage in iOS 16 niet op je iPhone ziet

Het heeft lang geduurd, maar sinds iOS 16 is het mogelijk om het batterijpercentage van je iPhone te bewonderen. Althans, als je het juiste model hebt. Er zijn namelijk een aantal consumenten die geen toegang hebben tot de functionaliteit.

Je zou in eerste instantie denken dat het vooral om de oude modellen met fysieke thuisknop gaat. Niets lijkt echter minder waar te zijn.

Batterijpercentage iOS 16 ontbreekt op iPhone

iOS 16 is een flinke update die de iPhone van consumenten aanzienlijk aanpast. Zo is het bijvoorbeeld weer mogelijk om het percentage van de batterij te zien. Bijna alle iPhone-modellen en iPad-modellen, die de software ondersteunen, beschikken over de functionaliteit. Alleen niet allemaal, dus.

Verschillende consumenten hebben het online al laten weten, maar nu is er ook officiële bevestiging van Apple. Er zijn bepaalde iPhone-modellen die de iOS 16-functionaliteit niet aanbieden. Het gaat om de volgende modellen:

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 12 mini

iPhone 13 mini

De reden dat jij het percentage niet ziet is simpelweg, omdat Apple aangeeft de betreffende modellen niet te ondersteunen. Waarom het Amerikaanse bedrijf dat precies doet is niet duidelijk. Heeft het te maken met de grootte en het type beeldscherm? Joost mag het weten, maar feit blijft dat jij het percentage niet constant in beeld te zien krijgt.

Hoe zie ik het percentage dan wel?

Dat wil overigens niet zeggen dat jij het percentage van je batterij helemaal niet kunt zien op je iPhone. Hoewel iOS 16 het voor andere modellen oplost, werken we al een aantal jaar met een omweg. Een omweg die we anno 2022 nog steeds kunnen gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om het batterijpercentage weer te geven. De makkelijkste: tover het bedieningspaneel tevoorschijn (rechter bovenhoek naar midden vegen) en het percentage is direct zichtbaar. Het zal je wel opvallen, hij is naast het icoontje voor de batterij te zien.

Handig, maar dit is zeker niet de enige manier. Benieuwd welke stappen je nog meer uit kunt voeren? Lees dan zeker even het onderstaande artikel: