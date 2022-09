iOS 16: deze 9 features laten voorlopig nog even op zich wachten

Vanaf vandaag is iOS 16 eindelijk te installeren op je iPhone. Hoewel de update op moment van schrijven nog niet uitgerold is, verwachten we hem aan het begin van de avond te zien. Maar er zijn functionaliteiten die niet direct met de lancering beschikbaar zijn.

Om je een goed beeld te geven van wat de update je biedt, zetten we in dit artikel die functionaliteiten even voor je op een rij. Want ook dat zijn je vrienden van One More Thing.

iOS 16 verschijnt zonder deze 9 features

Wie vanavond de iOS 16 update installeert heeft een iPhone vol met nieuwe functionaliteiten. Al zijn er bepaalde toevoegingen die Apple later dit jaar, of aan het begin van 2023, pas op de markt brengt. Op de volgende moet je dus nog even geduld hebben:

Live Activiteiten

Live Activiteiten is een nieuwe toevoeging op het vergrendelscherm van je iPhone. Die wordt in iOS 16 helemaal vernieuwd, waardoor het ook mogelijk is om er widgets op te plaatsen. De Live Activiteiten laten bijvoorbeeld de live-scores van je favoriete sportteams zien, houden je op de hoogte van je Uber-rit of laten je weten hoelang het nog duurt voor je bestelling geleverd wordt.

Matter-ondersteuning in iOS 16

Matter is een nieuwe Smart Home-standaard waar ongelofelijk veel slimme apparaten mee moeten werken. Via deze weg is het bijvoorbeeld mogelijk om je HomePod te besturen met je Google Nest Hub of andersom. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Siri op Google-apparaten. Ideaal, maar de ondersteuning vanuit Apple laat voorlopig nog even op zich wachten.

De Freeform-app

Dat geldt overigens ook voor Freeform. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de applicatie met iOS 16 op je iPhone zou verschijnen. Het gaat om een whiteboard-app waarmee het noteren van zaken, bijhouden van projecten of brainstormen makkelijk gemaakt moet worden. Zeker gezien de projecten door meerdere mensen bewerkt kunnen worden.

iOS 16: gedeelde iCloud-bibliotheek

Met iOS 16 is het mogelijk om foto’s in een gezamenlijke bibliotheek te voegen. Vanuit de┬áfoto-app kun je een bepaalde map delen met vrienden of familie. Deze kunnen op hun beurt dus weer foto’s en video’s naar keuze toevoegen, zodat iedereen gelijk over de foto’s beschikt. Dat kan handmatig, maar ook automatisch. Bijvoorbeeld door gezichtsherkenning.

Het delen van sleutels

Wie thuis een digitale sleutel gebruikt voor het openen van deuren, die kan deze met iOS 16 delen met familie en vrienden. Geheel veilig, natuurlijk. Heb jij sleutels in je Wallet staan? Dan zijn deze via Berichten en Mail door te sturen naar de mensen naar keuze.

iOS 16: snellere installatie Opdrachten

Heb jij nog een iPhone 8, 8 Plus of X in huis? Goed nieuws: het gebruiken van Opdrachten binnen iOS 16 is makkelijker. Zodra de functionaliteit verschijnt is het mogelijk om Siri de opdracht te geven ze, binnen alle geïnstalleerde en ondersteunde apps, uit te voeren. Zonder een installatieproces, dus.

Vernieuwde Woning-app

Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple zijn vernieuwde Woning-app aan. De app is voornamelijk aan de achterkant aangepast om de prestaties zoveel mogelijk te verbeteren. Iets waar vooral consumenten met een huis vol slimme producten voordeel uit halen.

iOS 16: contactintegratie voor Game Center

Geen hele grote update, maar misschien wel een leuke voor fanatieke Game Center-gebruikers. Binnen Contacten worden, indien gesynchroniseerd, de profielen van Game Center vertoond. Je kunt dus onder andere zien welke games er gespeeld worden en welke achievements er behaald zijn.

SharePlay-ondersteuning Game Center

Naast de contact-integratie voorziet Apple de Game Center ook van SharePlay. Dit is de functionaliteit waardoor het mogelijk wordt om tegelijkertijd met vrienden, op afstand, een game te spelen.