Stil de honger van batterijvreter iOS 16 met 5 handige tips

Sinds de volledige uitrol van iOS 16 horen we in de digitale wandelgangen ongelofelijk veel iPhone-gebruikers klagen. Het grootste probleem: de batterij die een aardige tik krijgt van de update. Tijd om het te fixen!

Er zijn namelijk genoeg manieren om de honger van deze batterijvretende update te stillen. Je kunt de accuduur van je iPhone aanzienlijk verlengen en OMT-redacteur Mark Hofman vertelt precies hoe je dat doet.

iOS 16 een probleem voor de iPhone

iOS 16 brengt een hoop prettige functionaliteiten naar je iPhone, maar niet zonder kosten. De nieuwe update zorgt er helaas voor dat de accuduur van je iPhone een aardige klap krijgt. Mits je alle instellingen laat zoals Apple ze voorschotelt.

Gelukkig zijn er dus wel manieren hoe jij ervoor kunt zorgen dat de batterij van je iPhone minder hard leeg getrokken wordt. Dit zijn vijf van die tips:

#1 Energiebesparingsmodus op je iPhone

De makkelijkste optie is er eentje die je iPhone praktisch door je neus boort: de energiebesparingsmodus. Binnen iOS 16 is de functionaliteit uiteraard ook standaard te gebruiken. Zodra je batterij nog slechts 20% lading heeft, zal de iPhone je een pop-up geven met de vraag of je de modus in wil schakelen.

Zodra je dat doet worden bepaalde functionaliteiten uitgeschakeld, gaat de helderheid van het scherm lager en haal je dus meer uit de batterij. Zet je hem liever zelf aan? Tover dan het bedieningspaneel tevoorschijn (rechter bovenhoek naar het midden vegen) en druk op het icoontje met de batterij.

#2 iOS 16: hou je locatie zoveel mogelijk voor jezelf

Het delen van je locatie kan voor veel applicaties en functionaliteiten handig zijn. Ook binnen iOS 16. Al is dit wel een onderdeel van je iPhone die ontzettend veel van de batterij vraagt. Daarom is het handig om het gebruik ervan zo veel mogelijk te beperken.

Dit doe je door op je iPhone naar Instellingen te gaan en Privacy en beveiliging te selecteren. Ga vervolgens naar Locatievoorzieningen en bepaal welke app echt je locatie nodig heeft en welke het ook prima zonder kan doen. Wil je het echt goed aanpakken, kan je ook alle toegang blokkeren door het schuifje naar links te zetten.

#3 Minder widgets op je iPhone

Net als bij zijn voorganger is het ook binnen iOS 16 mogelijk om de iPhone te voorzien van widgets. Het geeft je iets meer vrijheid over de manier waarop het beginscherm van je telefoon er precies uitziet. Ideaal, maar het vreet wel aardig wat batterij.

Zorg er daarom voor dat de iPhone alleen voorzien is van de widgets die je echt vaak gebruikt. Om een widget te verwijderen hou je deze ingedrukt en kies je voor Verwijder widget.

#4 iOS 16: minder apps op de achtergrond

Je hebt het misschien niet door, maar op de achtergrond zijn applicaties ongelofelijk druk bezig. De gegevens van deze apps worden bijvoorbeeld ververst, wat aardig wat impact kan hebben op de accuduur van je iPhone. Gelukkig is dit gemakkelijk uit te zetten.

Ga hiervoor naar Instellingen, selecteer Algemeen en ga naar Ververs op achtergrond. Druk wederom op Ververs op achtergrond en selecteer vervolgens de optie Uit.Â

#5 Optimaliseer het opladen

Oke, de volgende tip is er eentje voor de toekomst. Wie een iPhone 14 Pro op de kop getikt heeft wil bijvoorbeeld lang met zijn smartphone doen. Dan is het wel zo handig dat de batterij in een zo goed mogelijke staat blijft. Geoptimaliseerd opladen is een functie die je daarbij gaat helpen.

Om het verouderingsproces van de batterij te beperken, leert de iPhone wat je dagelijkse oplaadroutine is, zodat deze pas verder oplaadt dan 80% wanneer jij je iPhone nodig hebt.

Wil je de functie in iOS 16 inschakelen? Ga dan naar Instellingen-> Batterij -> Batterijconditie -> Geoptimaliseerd laden. Zet het groene schuifje naast de functionaliteit naar rechts om het te activeren. Kans dat de functie al staat ingeschakeld is vrij groot (standaard), maar het is altijd belangrijk om dit goed te controleren.