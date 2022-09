iOS 16.1: alle functionaliteiten en verbeteringen die naar je iPhone komen

Drie dagen nadat Apple iOS 16 beschikbaar stelt voor alle consumenten, rolt het bedrijf de betaversie van de volgende update uit. Welke functionaliteiten en verbeteringen verschijnen binnenkort op je iPhone? OMT-redacteur Mark Hofman legt het je uit.

Met iOS 16.0.1 heeft iOS 16 al vrij snel een opvolger gekregen. Apple heeft de update beschikbaar gesteld voor de nieuwe iPhone 14-modellen, maar werkt ondertussen ook aan de volgende software die alle modellen kunnen gebruiken. iOS 16.1 wordt de update van Live Activiteiten en heel veel meer.

iOS 16.1: alle functionaliteiten en verbeteringen voor de iPhone

Ontwikkelaars kunnen aan de slag met de eerste betaversie van iOS 16.1. Het besturingssysteem volgt de gigantische update van afgelopen maandag op, verbetert een aantal zaken en brengt nieuwe functionaliteiten naar je iPhone.

Om je een duidelijk beeld te geven zet ik alle gevonden wijzigingen op een rij. Dit artikel wordt bij iedere nieuwe betaversie bijgewerkt.

Wijzigingen op het toegangsscherm van je iPhone

Sinds iOS 16 is het mogelijk om het toegangsscherm van je iPhone volledig naar eigen wens in te stellen. Met de introductie van iOS 16.1 voert Apple een aantal wijzigingen door.

Ten eerste is het instellen van een thuisscherm en een toegangsscherm makkelijker. Waar dit voorheen na het maken van een aangepast scherm moest, kan het nu ook vooraf. Hou het scherm ingedrukt, selecteer welk scherm je aan wil passen en ga dan pas aan de slag.

Helaas gaat je iPhone er ook iets op achteruit. Waar het nu mogelijk is om een Focus-mode te linken in de thuisscherm-instellingen, zal deze link verdwijnen. iOS 16.1 verplaatst de functionaliteit terug naar de Instellingen-app.

Matter-ondersteuning in iOS 16.1

De officiële lancering voor Matter laat nog even op zich wachten, maar je iPhone is in ieder geval gereed. In iOS 16.1 is binnen de instellingen een aparte sectie te vinden voor Smart Home-accessoires.

Apple laat echter wel weten dat je het juiste profiel op je smartphone moet installeren.

Live Activiteiten op je iPhone

Live Activiteiten is een functionaliteit die je op het toegangsscherm van je iPhone kunt gebruiken. Het is een handige manier om scores bij te houden, een Uber te volgen of de status van een bestelling te checken. Minder handig is het feit dat hij afgelopen maandag, met de lancering van iOS 16, nog niet verscheen.

Apple bevestigt tegenover ontwikkelaars dat hier met iOS 16.1 verandering in gaat komen. Zo krijgen ze toegang tot de ActivityKit API, waarmee de integratie met apps kan beginnen. In de nieuwe betaversie duikt de functionaliteit ook al op.

Opladen met schone energie

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, komt Apple met een Clean Energie Charging-functie. In iOS 16 kregen we een klein voorproefje en met iOS 16.1 moet de functionaliteit ook echt gebruikt kunnen worden.

Het komt er in ieder geval op neer dat je telefoon buiten piekuren opgeladen wordt, zodat je het stroomnet niet teveel belast.

iOS 16.1 brengt gedeelde fotobibliotheek

Hij verdween in iOS 16, maar met de eerste betaversie van iOS 16.1 is de gedeelde fotobibliotheek weer terug. Het is dus nu mogelijk om foto’s en video’s in een apart mapje te delen met vrienden en familie. Handmatig of geheel automatisch: het kan allemaal.

Batterijpercentage op meer iPhone-modellen

Het batterijpercentage van je iPhone is eindelijk weer eens te zien. Je kunt sinds iOS 16 het percentage weergeven in de rechterbovenhoek. Al zijn er bepaalde modellen die misgrijpen. Met de introductie van iOS 16.1 lost Apple dat op.

Overige aanpassingen

Er zijn nog een aantal andere veranderingen die Apple doorvoert. Zo wijzigt iOS 16.1 bijvoorbeeld de uitstraling van een screenshot en is het eindelijk mogelijk om de Wallet-app van je iPhone te verwijderen.

Benieuwd welke functionaliteiten nog meer in de pijplijn zitten? In het onderstaande artikel zette ik er negen op een rij die bij de volledige lancering van iOS 16 nog ontbraken.