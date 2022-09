Koppeling tussen HomePods en AirPlay 2-speakers mogelijk op de schop

Wanneer je een HomePod- of andere AirPlay 2-speaker in huis hebt staan, dan ben je wellicht al bekend met de groepeerfunctie. Je kunt speakers met ondersteuning voor het Apple-platform in een groep opnemen, waardoor ze bijvoorbeeld allemaal dezelfde muziek kunnen afspelen. Die koppeling gaat nu wellicht op de schop.

Dat blijkt uit code van iOS 16.1, gevonden door de redactie van 9to5Mac. De tweede bèta van die software is reeds beschikbaar, waardoor software-experts lekker door de code kunnen snuffelen. Binnen die code trof de redactie een regel aan die betrekking heeft op de manier waarop je speakers groepeert in de Woning-app.

HomePod-speakers op een andere manier groeperen?

Op moment van schrijven is niet precies duidelijk wat er allemaal gaat veranderen. Maar enkele regels geven wel een kijkje in de toekomst. Zo is het nu mogelijk een speaker-groep te maken van twee of meer AirPlay 2-speakers binnen het AirPlay-menu. Echter, deze aangemaakte groep is altijd maar een tijdelijke oplossing.

Wanneer iOS 16.1 beschikbaar is, zo meldt de website, dan kun je dus permanente speakergroepen aanmaken binnen de Woning-app. Daardoor is het proces van HomePod en andere speakers koppelen een stuk simpeler. Je kunt zelfs één van de speakers markeren als de standaardspeaker voor de Apple TV.

Een opvallend detail

Een ander opvallend detail is dat alle speakers zo ingesteld moeten zijn dat ze dezelfde Siri-taal ondersteunen. Want anders werkt het groeperen blijkbaar niet. Wanneer je speakers toch wil samenbrengen onder één groep, dan vraagt de Woning-app of je voor alle speakers dezelfde Siri-taal wil instellen.

De grote vraag is nu of die laatste functie direct naar gebruikers van iOS 16.1 komt. Want in de tweede bèta van die software is de Siri-verwijzing alweer verwijderd. We moeten dus nog even afwachten om te zien wat Apple voor ons in petto heeft. Dat zien we vanzelf wanneer iOS 16.1 beschikbaar is.

9to5Mac