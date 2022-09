Het Korreltje Zout: andere notch iPhone 14, Apple Watch Pro en meer

Als er wekelijks over één bedrijf veel geruchten te vinden zijn, dan is het Apple wel. Het Amerikaanse bedrijf staat constant in de schijnwerpers, al helemaal nu de iPhone 14 er langzaam maar zeker aankomt.

Om die reden hebben we bij One More Thing Het Korreltje Zout in het leven geroepen. Dit waren de geruchten van de afgelopen week.

iPhone 14 notch dan toch anders?

De notch van de iPhone 14 gaat eindelijk veranderen. Na jaren vastgehouden te hebben aan de grote inkeping, introduceert Apple dit jaar een andere oplossing. Dat is al langer bekend, maar afgelopen week kwam opeens een opvallend bericht naar buiten. De notch krijgt naar verluidt toch een ander ontwerp dan we eerder dachten.

Geen Max, maar een Plus

Naast de wijziging van de notch lijkt er last minute nog een onderdeel van de nieuwe smartphone-serie te veranderen. Waar we al maanden rekening houden met de komst van de iPhone 14 Max, lijkt Apple toch andere plannen te hebben. De grotere versie van het instapmodel zou zomaar eens het Plus-label kunnen krijgen.

Sportief misverstand Apple Watch Pro

De Apple Watch krijgt voor het eerst in jaren een Pro-model. Eentje die we tijdens het iPhone 14-evenement hoogstwaarschijnlijk te zien krijgen. Maar waar eerder werd geroepen dat dit dé smartwatch zou zijn voor Extreme Sports, lijkt dit opeens niet het geval te zijn. Een sportief misverstand, zou je het kunnen noemen.

iPhone 14 Pro krijgt flinke camera-upgrade

Als er een nieuwe Apple-smartphone op de markt komt, weet je bijna zeker dat de camera een upgrade krijgt. Iets dat in het geval van de iPhone 14 Pro ook zeker het geval is. Maar wat maakt hem nu zoveel beter als het huidige model?

Nieuwe iPhone SE krijgt bekend ontwerp

Daar zijn we weer: de iPhone SE krijgt een bekend ontwerp. Nadat het model van 2022 er hetzelfde uitzag als zijn voorganger, schudt Apple dit jaar eindelijk de kaarten. Het iconische ontwerp verdwijnt en moet ruimte maken voor een ander. De nieuwe SE heeft hoogstwaarschijnlijk iets weg van de iPhone XR.

Apple VR in 2023?

Naast de komst van de iPhone 14 en de Apple Watch Pro is men in de wandelgangen ook druk bezig met Apple VR. De headset wordt al tijden besproken en laat naar verluidt niet heel lang meer op zich wachten. Maar hoe groot is de kans eigenlijk dat we hem in 2023 te zien krijgen?

iPhone 14 in staat sneller op te laden

Hoewel de iPhone het al jaren lekker doet, zijn er zaken die nog steeds beter kunnen. Het opladen van de batterij is daar een goed voorbeeld van. Gelukkig gaat de iPhone 14 het op dit gebied anders aanpakken dan zijn voorgangers. Consumenten kunnen de batterij van de smartphone, die volgende week aangekondigd wordt, sneller opladen.

