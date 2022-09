Een gezonde batterij is key voor je iPhone, maar hoe onderhoud je ‘m?

Alle iPhone-gebruikers zullen vast opmerken dat de batterij van het toestel het steeds korter volhoudt naarmate je hem langer gebruikt. Lithium-ion-batterijen slijten nu eenmaal naar verloop van tijd. Daarom is het belangrijk om goed voor de batterij te zorgen vanaf het moment dat je een iPhone koopt.

Het onderhouden van je iPhone-batterij is vrij eenvoudig; er zijn simpelweg een paar dingetjes waar je rekening mee moet houden. Verder kun je jouw telefoon gewoon gebruiken zoals je dat normaal ook zo doen. OMT-redacteur Sabine legt je uit hoe je de batterij van je iPhone gezond houdt (voorlopig).

iPhone-batterij: zo onderhoud je ‘m

De lithium-ion-batterijen die tegenwoordig in smartphones worden gebruikt, slijten nu eenmaal. Dat proces is simpelweg niet te stoppen. Door middel van het gedrag van de gebruiker én de software van de telefoon, kan de levensduur van een batterij iets worden verlengd. Bij aankoop van je iPhone heeft deze een batterijcapaciteit van honderd procent, maar na ongeveer vijfhonderd volledige oplaadbeurten (van nul naar honderd procent) zou de batterij volgens Apple nog tachtig procent van zijn originele capaciteit moeten behouden.

Hoe snel jouw batterij achteruitgaat is afhankelijk van hoeveel je de iPhone gebruikt. Een gemiddelde gebruiker zal het langer met dezelfde batterij kunnen doen dan hoogverbruikers. Die laatste groep laadt het toestel een stuk vaker op omdat het toestel door het hogere gebruik ook sneller leegraakt. Om te voorkomen dat de iPhone zichzelf uitschakelt als de batterij minder dan tachtig procent van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft bereikt, wordt er een beveiligingsmechanisme ingeschakeld.

#1 Hele nacht opladen

Het kan voor de batterij geen kwaad om je iPhone de hele nacht aan de lader te laten liggen. Je iPhone weet namelijk aan de hand van jouw slaapritme wanneer je hem weer nodig hebt, en bepaalt op basis daarvan hoe snel de batterij opgeladen wordt. Het toestel zal ‘s nachts dus niet tot honderd procent worden opgeladen, maar pas vlak voor je ‘s ochtend opstaat. Tegelijkertijd opladen met je Apple Watch is ook geen probleem.

#2 Temperatuur

Misschien vind jij het fijn om met 30+ graden op het strand te flaneren, maar je smartphonebatterij maak je er totaal niet blij mee. Of je iPhone nu uitstaat of niet, batterijen kunnen die tropische weersomstandigheden gewoon niet zo goed aan. De accu verliest op die manier voor eens en altijd bruikbare capaciteit. Ook kan de batterij zich uitzetten bij hoge temperaturen. Omdat opladen zelf ook voor warmte zorgt, is het al helemaal niet slim om je telefoon in de volle zon op te laden. Zorg er altijd voor dat de warmte van je iPhone goed wegkan.

#3 iPhone wegleggen tijdens laden

Zoals je net gelezen hebt, is je batterij geen fan van hoge temperaturen en wordt je toestel vaak warm tijdens het opladen. Als je jouw toestel ook nog eens gebruikt terwijl hij aan de lader ligt, wordt je iPhone nog warmer. Al die warmte samen is niet zo goed voor je batterij en zorgt voor extra slijtage. Leg je iPhone daarom gewoon even weg tijdens het laden. Gebruik eventueel een snellader als je ongeduldig bent.

#4 Opbergen met halflege batterij

Als je een nieuwe iPhone hebt en je oude iPhone wil verkopen, ligt het toestel misschien wel even in een la. Zorg er dan voor dat de batterij niet helemaal vol is, maar ook weer niet helemaal leeg. Apple zegt zelf dat een laadpercentage van rond de vijftig procent ideaal is, maar alles tussen de twintig en tachtig procent is in orde. Zet je oude iPhone daarna uit zodat de batterij niet meteen weer leegloopt en bewaar het toestel op een plek waar het niet te warm en niet te koud is. Ben je van plan je iPhone langer dan een halfjaar niet te gebruiken? Laad hem dan telkens opnieuw op bovenstaande manier op.