De heerlijke en soms bizarre geschiedenis van de iPhone

Tech-fans weten het zonder twijfel nog als de dag van gisteren. Op 29 juni 2017 werd de iPhone gelanceerd. En er zouden er nog heel veel volgen.

Vooropgesteld: als we alle iPhones in detail gaan uitlichten dan wordt dit een bizar lang artikel. We gaan dus vooral in op eventuele nieuwe features van de toestellen van weleer, en wanneer de telefoons uitkwamen. Even lekker oude herinneringen ophalen dus.

Van de eerste iPhone tot de laatste

De eerste iPhone was zonder enige twijfel een revolutionair product. Evenals de eerste iPod veranderde het de manier waarop we de telefoon, en zeker ook smartphones in de toekomst zouden gaan gebruiken, zeker ook vanwege multi-touch.

iPhone – 29 juni, 2007

Holy shit! Een smartphone met een multitouch-scherm, zoveel opslag (16GB) én een 2 megapixelcamera?! Krankzinnig! Wij waren echt weggeblazen door dit staaltje techvernuft, ook al liet het zelfs toentertijd een beetje te wensen over. Die wensen kwamen uiteindelijk wél uit.

iPhone 3G – 11 juli 2008

Feitelijk was de 3G een geüpdate versie van de eerste iPhone, maar nu kreeg je 3G in plaats van 2.5G (EDGE). Je had dus toegang tot fatsoenlijk internet, maar belangrijker nog: je had ineens de App Store!

iPhone 3GS – 19 juni 2009

De voornaamste update was de opslag. Deze werd verdubbeld van 16GB naar 32GB. Dat kwam natuurlijk deels door de introductie van de App Store. En in dit geval kreeg het toestel een 3 megapixelcamera, dus die extra opslag was zeer welkom, ook omdat je ineens video’s kon schieten. Dan gaat het hard.

iPhone 4 – 24 juni 2010

Niet alleen werd het ontwerp sterk veranderd van ‘rond’ naar ‘hoekig’, de iPhone 4 kreeg ook een ‘selfie-camera’. Het was daarnaast de eerste iPhone met een Retina-scherm. Ook de camera werd op de achterkant werd verbeterd (5 megapixels).

iPhone 4S – 14 oktober 2011

Ten eerste werd de camera op de iPhone 4S wederom flink beter. Deze ging van 5 megapixels naar 8 megapixel. Het feit dat je dus ook 64GB opslag had, kwam goed uit. Het was namelijk ook voor het eerst dat je video’s kon schieten in 1080p, en dat vrat opslagruimte. Oh en laten we het niet vergeten: “Hello Siri!”

iPhone 5 – 21 september 2012

Voor het eerst was er een LTE-versie van de iPhone, én het scherm werd groter (van 3,5 inches naar 4 inches). Het was ook voor het eerst dat de Lightning-aansluiting werd geïntroduceerd. Daar zitten we nu dus al tien jaar aan vast, in welke vorm en snelheid dan ook.

iPhone 5S en iPhone 5C – 20 september 2013

Tussen de 5S en de 5C waren niet héél veel verschillen. De 5C was wel iets goedkoper, mede dankzij de plastic behuizing (en vier awesome kleuren). De 5S kreeg echter wel Touch ID en slow-mo-videos. Wij vonden die felle kleurtjes en prima prijs wel overtuigend genoeg om voor de 5C te gaan in 2013.

iPhone 6 en 6 Plus – 19 september, 2014

De sprong van de 5C naar de 6 was niet heel groot, op de schermen na. De iPhone5 had een 4 inch scherm, en de 6 en 6 Plus respectievelijk 4,7 en 5,5 inch. Daarnaast werd de Retina-display HD en hadden de 6’en 128GB opslag, een verdubbeling van de iPhone 5S.

iPhone 6S en iPhone 6S Plus – 19 september, 2015

De camera ging er op deze toestellen flink op vooruit; van 8MP naar 12MP. Waar de 6S en 6S Plus vooral bekend om zijn geworden, is ‘bend gate’ omdat de toestellen makkelijk verbogen raakten. In latere versies heeft Apple dit aangepakt door een sterkere behuizing.

iPhone SE – 31 maart 2016

De iPhone SE had de specs van de 6s, maar dan in een kleiner jasje. Ook had de SE geen 3D Touch. Het was daarom een betaalbare en kleurrijke iPhone.

iPhone 7 en 7 Plus – 16 september, 2016

De iPhone 7 en 7 Plus hadden meteen 32GB bij het instapmodel, met maximaal 256GB. Ook werd de glimmende Jet Black-kleur geïntroduceerd (en zag er zeer premium uit). De 7 had ook twee camera’s op de achterkant waardoor je beter kon inzoomen, Portrait-mode kon gebruiken en er diepte op de foto’s te zien waren (Depth of Field). Het waren ook de eerste toestellen met inbegrepen (besnoerde) EarPods.

iPhone 8 en 8 Plus – 22 september, 2017

We konden voor het eerst gebruik maken van draadloos opladen dankzij de glazen achterkant van de toestellen. Er was wel enig gemor rondom deze toestellen omdat de koptelefoonaansluiting ineens verdwenen was. Nog altijd zijn er mensen die graag een ‘jack’ willen hebben, maar de meeste koptelefoons verbind je tegenwoordig sowieso met Blue-tooth.

iPhone X – 3 november, 2017

De 9? Waar is de 9? Maakt niet uit want de X kwam precies tien jaar uit na het eerste model, dus de naam was qua timing perfect. Het was ook het eerste toestel dat niet meer gebruik maakte van de Thuis-knop en werden de randen flink kleiner. Je telefoon ontsluiten deed je via Face ID met de camera op de voorkant. Dit voelde daadwerkelijk als de toekomst.

iPhone XS en XS Max – 21 september, 2018

Het grootste verschil tussen de X en XS en de XS Max was het feit dat laatstgenoemden de behoorlijk snellere A12-chip kregen én dat de batterij langer meeging.

iPhone XR – 26 oktober, 2018

De XR was flink wat goedkoper dan de ‘normale’ X-serie, en kwam ook nog eens in toffe kleuren. Daarnaast was het toestel ook goedkoper. Ze waren daarnaast ook wat kleiner, en dat vonden veel gebruikers toch wel erg prettig.

iPhone 11 – 20 september, 2019

Ook dit toestel kwam uit in kekke kleuren en was het goedkoopste toestel in vergelijking met de ‘gewone’ jaarlijkse iPhone-releases. Het had een 6,1 inch Liquid Retina-scherm en twee camera’s op de achterkant van 12 megapixels.

11 Pro – 20 september, 2019

Deze telefoon was kleiner dan de 11, met een 5,8 inch Super Retina XDR Display. En wow, wat was dat beeld prachtig. Dit toestel kreeg een derde camera, ook een 12 megapixel HDR-lens.

11 Pro Max – 20 september, 2019

De 11 Pro Max was een flinke telefoon met een 6,5 inch scherm. De specs veranderde weinig in vergelijking met de 11 Pro. Het toestel was gewoon groter.

iPhone SE (tweede generatie) – 24 april, 2020

De iPhone SE kreeg een upgrade, maar bleef vrijwel net zo klein en schattig als de eerste versie. Ineens was de Thuis-knop weer terug, maar qua specs hadden gebruikers niets te klagen. Deze SE had een A13 Bionische chip, draadloos opladen en ging de batterij flink langer mee.

iPhone 12 mini – 13 november, 2020

Dit was (en is) de kleinste telefoon in Apple’s smartphonelijn. Daarnaast was het toestel ook zeer licht, maar had wel een krachtige A14 Bionische chip. Het grootste verschil met de 12 was het formaat en het feit dat de batterij twee uur minder lang meeging. Dan kon je op de 12 in theorie vijftien uur lang video’s kijken en op de iPhone 12 mini slechts dertien. Dat was redelijk te overzien.

iPhone 12 – 23 oktober, 2020

De 12 had dus dezelfde specs als de 12 mini, maar moest qua features toch echt het onderspit delven in vergelijking met de 12 Pro.

12 Pro – 23 oktober, 2020

De 12 Pro kreeg net als de 11 Pro drie camera’s, maar in dit geval met LIDAR-scanning, verbeterde Night Mode en betere zoom. Ook hadden de toestellen de snelste sluitertijd ooit gebruikt op een iPhone. Ook was het voor mensen mogelijk in RAW te schieten; een bestandsformaat dat door veel professionele fotografen wordt gebruikt. Dat maakte het editen van foto’s in bijvoorbeeld Photoshop een stuk prettiger.

12 Pro Max – 13 november, 2020

Wederom waren de specificaties van de Pro vergelijkbaar met die van de 12 Pro. Het was vooral het flinke formaat (met een 6,7 inch-scherm) dat de meest opvallende feature was.

iPhone 13 – 24 september, 2021

De 13 nam veel ontwerp-features over van de 12, maar kreeg een aanzienlijk kleinere notch. Daarnaast draaide het toestel op een A15-chip, en kreeg de camera een Cinematic-modus en Photographic Styles. Het scherm bleef hetzelfde formaat. Deze was 6,1 inches.

13 mini – 24 september, 2021

De vraag naar kleinere telefoons bleef bestaan en de iPhone 13 mini speelde daarop op in. Wel kreeg ook dit kleintje een krachtige A15 Bionische chip. Ook de batterij was indrukwekkend: die ging een halve dag extra mee in vergelijking met de iPhone 12 mini. Het scherm was wel indrukkwekkend. Het toestel had een Super Retina XDR-display van 5,4 inch).

13 Pro – 24 september, 2021

Deze Pro was vooral een uitblinker als het ging om fotografie. Hij kreeg een Telephoto-camera en Wide en Ultra Wide-lenzen. Het was ook het Apple-toestel met (op dat moment) de grootste opslag ooit: maar liefst 1 Terabyte).

13 Pro Max – 24 september, 2021

De 13 Pro Max was vrijwel hetzelfde als zijn kleinere broertje, maar het flink scherm van 6,7 inches, hetzelfde als de 12 Pro Max. Het was op dat moment trouwens de duurste Apple-telefoon ooit.

iPhone SE (derde generatie) – 8 maart, 2022

De SE-serie bleef over de jaren bijzonder populair en Apple besloot dan ook een derde generatie uit te brengen. Wederom keerde de techgigant terug naar de welbekende Thuis-knop. Toch kon dit toestel zich qua specs meten met de duurdere versies van iPhones, met ook een A15 Bionische chip, 5G-ondersteuning en een camera met een Portrait-modus, controle over diepte, hoge definitie video, draadloos opladen en een lange batterijduur.

Het was voor ons genieten om weer veel toestellen uit ons verleden de revue te zien passeren, en kunnen dan ook niet wachten op de iPhone 14 die op 7 september wordt aangekondigd.

Check overigens hier de introductie van de alleerste iPhone: