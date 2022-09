Beperk je impact en krijg korting: ruil je oude smartphone in voor de iPhone 14

Bijna is het zover: de nieuwe iPhone 14 komt uit. Ben je van plan over te stappen: maak dan gebruik van Apple’s inruildienst. Voor je oude toestel kan je namelijk een vergoeding krijgen.

Heb je nog een oud model iPhone of zelfs een iPad of een ander Apple-apparaat: ruil deze dan in bij Apple. De techgigant is er terecht trots op om gadgets op zeer doeltreffende wijze te maken en te recyclen.

iPhone 14 voor minder dankzij Apple Trade In

Voor een oud toestel kan je nog flink wat tegoed krijgen van Apple. Dat ligt natuurlijk wel aan de staat en het type. Zo kan je potentieel tot 760 euro voor een iPhone 13 Pro Max krijgen, en kan je in theorie nog 60 euro vangen voor je iPhone 7 (het ‘oudste’ model dat je in kunt leveren).

Dat geldt dus niet alleen voor je iPhone(s); ook voor iPads, Macs, en Apple Watches kan je geld ‘terugkrijgen’. Dat tegoed is vervolgens in de Apple Store (al dan niet online) te gebruiken. Mocht je even geen nieuw apparaat, of zelfs een dienst willen, dan krijg je een Apple Gift Card voor dat bedrag. Dat maakt de aanschaf van een iPhone 14, Apple Watch of iPad uiteindelijk meer betaalbaar.

Inschatten en opsturen

Bij het inleveren van een oud apparaat bekijkt Apple in welke staat deze is. Zijn de knoppen nog goed? Is je scherm nog oké? Is er bepaalde schade? Op hand daarvan maakt het bedrijf een offerte. Mocht je niet in staat zijn daadwerkelijk langs een Apple Store te gaan, dan stuurt het bedrijf je een inruilkit.

Mocht je iPhone volledig in puin liggen (zoals die van mij, een rondje in de Booster op de kermis werd hem fataal) dan nóg loont het om deze in te leveren. Apple heeft namelijk een uniek manier om grondstoffen uit iPhones terug te winnen, en ze heet Daisy.

Daisy is briljant

Sinds 2018 heeft Apple Daisy geïntroduceerd, een intelligente recyclerobot. Er zijn er maar twee op de wereld en één staat hier in Breda. De machine heeft vijf robotarmen en is in staat 23 verschillende iPhones te demonteren. Dat gaat zó snel dat er per elke 18 seconden een iPhone uit elkaar is gehaald.

Dus zelfs als je niets terugkrijgt voor je oude iPhone of een ander apparaat als je een iPhone 14 wilt kopen, is het een kleine moeite om je toestel bij Apple in te leveren, of bij een Wecycle E-Waste inleverpunt. Daar zijn er velen van in Nederland, en de dichtstbijzijnde vind je hier.

Het feit dat delen van je oude gadgets een tweede leven krijgen, in plaats van gestort te worden, geeft in ieder geval een goed gevoel. En met wat mazzel pak je nog even wat knaken mee als je de iPhone 14 aanschaft. Dan heb je die volgende week al in je broekzak, hoewel je op een Pro of Pro Max waarschijnlijk nog even iets langer moet wachten.