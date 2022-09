De handige manier om apps te installeren op je oude iPhone of iPad

Komt je iPhone of iPad spreekwoordelijk uit de prehistorie maar wil jij er nog lang geen afscheid van nemen? De kans is groot dat je een hoop apps niet kunt installeren op het verouderde besturingssysteem. Behalve als je op de hoogte bent van deze handige methode.

Een oude iPhone of iPad kan waarschijnlijk niet meer overweg met de laatste iOS-versies, laat staan met het recent verschenen iOS 16. Dat betekent dat alledaagse apps zoals WhatsApp mogelijk ineens niet meer werken op je oudere apparaat. Met een geheime manier is het echter wel mogelijk om oudere versies van deze apps op je iPhone of iPad te krijgen. OMT-redacteur Sabine legt je uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

iPhone of iPad te oud? Geen probleem!

De enige vereiste is dat je een app eerder hebt gekocht of gedownload. Je hoeft vervolgens enkel naar de App Store te gaan, Eenmaal daar druk je op de avatar in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nu op Aankopen en daarna op Mijn aankopen. Hier vind je een lijst met apps die je ooit gedownload of geïnstalleerd hebt op je iPhone of iPad.

Het kan even duren voordat je oudere iPhone of iPad deze lijst volledig geladen heeft. Vervolgens kun je de app die je wil installeren selecteren door op het iCloud-icoon (een wolkje) te drukken. Als het niet mogelijk is om de nieuwste versie van de app te downloaden, toont je apparaat een pop-up waarmee je een oudere versie van de app kunt installeren.

Oudere versies van apps

Het nadeel van het gebruiken van oudere app-versies is dat lang niet alle toffe nieuwe functies beschikbaar zijn. Deze vijf functies waarvan we hopen dat ze naar WhatsApp komen, zullen dus vrijwel zeker nooit op jouw oude apparaat werken. Wil je wel gebruikmaken van het nieuwste van het nieuwste, dan zal je toch echt over moeten stappen naar een nieuwe(re) iPhone of iPad.

Bedenk je wel dat oudere iPhones en iPads mogelijk geen nieuwe beveiligingsupdates meer krijgen. Dit kan voor risico’s zorgen als je het apparaat blijft gebruiken. Je bent bijvoorbeeld kwetsbaarder voor beveiligingslekken. Houd daar rekening mee als je nog geen afscheid wil nemen van jouw oude iPhone en iPad.