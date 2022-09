watchOS 9 tilt Apple Watch naar hoger niveau met deze 5 features

Sinds deze week is het mogelijk om watchOS 9 te installeren op je Apple Watch. De software voorziet je huidige smartwatch van een hoop nieuwe functionaliteiten die hem gemakkelijk naar een hoger niveau tillen.

Benieuwd met welke toevoegingen Apple dit precies doet? OMT-redacteur Mark Hofman zet de vijf meest interessante functionaliteiten voor je op een rij.

Apple Watch met watchOS 9: 5 awesome features voor je smartwatch

Heb je watchOS 9 op dit moment nog niet op je Apple Watch staan? Geen probleem, in dit artikel vertel ik je hoe je de update installeert op je smartwatch. Daarbij licht ik ook een aantal kleine toevoegingen uit die door de update verschijnen.

Al is dat slechts een greep uit alles wat de software met zich meebrengt. Daarom licht ik vandaag vijf functionaliteiten uit die – naar mijn idee – de grootste Apple Watch-toevoegingen zijn.

#1 watchOS 9 introduceert Sleep Stages

Apple heeft de slaapmeter in zijn smartwatch aanzienlijk verbeterd. watchOS 9 introduceert namelijk de optie Sleep Stages. Het was met de Apple Watch al mogelijk om je slaap te meten, maar nog wel enigszins beperkt. Door gebruik te maken van de hartslagsensor en de accelerometer komt daar nu verandering in.

Met Sleep Stages kan de smartwatch bepalen hoe je precies geslapen hebt. De Apple Watch maakt met watchOS 9 onderscheid tussen REM-, een diepe- en kern-slaap. Gegevens die uiteraard gesynchroniseerd worden met de Gezondheid-app op je iPhone.

#2 Low Power op je Apple Watch

Het heeft even geduurd, maar je Apple Watch beschikt eindelijk over Low Power mode. De energiebesparingsmodus, zoals de functie ook wel in het Nederlands heet, zorgt ervoor dat je nog net even dat beetje meer uit de batterij perst.

Dit wordt behaald door zoveel mogelijk functionaliteiten op je smartwatch te beperken. Het scherm van de Apple Watch wordt minder helder, het Always-on-beeldscherm gaat uit én activiteiten op de achtergrond worden beperkt. watchOS 9 zorgt er dus voor dat je zoveel mogelijk uit de batterij haalt van je Series 4 of ouder. Ideaal!

#3 Nieuwe kompas voor de Apple Watch

De Kompas-app voor de Apple Watch is met watchOS 9 vernieuwd. Naast het klassieke model is het ook mogelijk om met een digitale variant te werken. Eentje die iets meer nuttige informatie toont op je smartwatch.

Zo geeft het nieuwe kompas je bijvoorbeeld informatie over de huidige breedtegraad, lengtegraad, hoogte en hellingshoek. Het is zelfs mogelijk om een bestemming in te stellen, waardoor je op het kompas te zien krijgt of je de goede kant op beweegt.

#4 watchOS 9: meer informatie tijdens Workouts

Als je dan toch sportief bezig bent: watchOS 9 geeft je meer inzichten in Workouts. Dit doet het door de betreffende app in een nieuw visueel jasje te steken. De verschillende schermen zijn naar boven te halen door aan de Digital Crown te draaien.

Elk scherm geeft natuurlijk weer andere informatie en hoe meer informatie tijdens (of na) je workout hoe beter.

#5 Vier nieuwe wijzerplaten voor je smartwatch

We kunnen het niet over de Apple Watch hebben zonder de wijzerplaten te benoemen. Ze zijn toch echt het hart van je smartwatch. Binnen watchOS 9 zijn vier gloednieuwe wijzerplaten te vinden:

Lunar

Playtime

Metropolitan

Astronomy

De vier zijn allemaal te vinden binnen de Watch-app op je iPhone.

Meer dan de smartwatch

Naast de Apple Watch voorziet Apple ook de iPhone van een nieuw besturingssysteem. Net als watchOS 9 is vanaf nu ook iOS 16 beschikbaar.

Benieuwd hoe je deze software installeert? Je checkt het in het onderstaande artikel!