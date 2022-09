Apple Watch Ultra repareren? Je kunt beter een Series 8 aanschaffen!

De Apple Watch Ultra is de ultieme smartwatch van Apple. Het is een echte krachtpatser met een eveneens zo flink prijskaartje. Je kunt er beter maar zuinig mee zijn, want een reparatie wordt echt niet goedkoop.

Het was een van de grootste blikvangers van het iPhone 14-evenement: de Apple Watch Ultra. We zagen voor het eerst een smartwatch van het bedrijf die compleet anders is dan diens voorganger. Het model is vooral gemaakt voor mensen die (extreme sporten doen). Zo zit er onder andere een duikcomputer op en is die vanwege de titanium-kast extra stevig.

De prijzige Apple Watch Ultra

De prijs van de Apple Watch Ultra ligt veel hoger dan die van de reguliere versie. Zo kost de Ultra 999 euro, terwijl de Series 8 een vanafprijs heeft van 499 euro. Je moet dus een flinke zag geld meenemen voor het duurdere klokje. Je kunt er dan ook beter maar zuinig mee zijn.

Dat laatste blijkt nu ook uit gegevens die in handen van MacRumors zijn gekomen. Het medium heeft een kijkje genomen in de reparatieprijzen voor de Apple Watch Ultra. Die zijn behoorlijk fors te noemen.

Laten we beginnen bij een onderdeel dat nog relatief goedkoop te vervangen is door Apple: de batterij. Wil je een nieuwe batterij in jouw smartwatch? Dan ben je 99 dollar kwijt in de Verenigde Staten.

Een dure reparatie

Heb je met een ander onderdeel dan de batterij een probleem? Dan kun je jouw portemonnee alvast uit de broekzak halen. Voor de reparatie van elk ander onderdeel betaal je 499 euro dollar. Het maakt dus niet uit of dit bijvoorbeeld het scherm is of juist een knop. JE bent dus zelfs goedkoper uit als je een geheel nieuwe Apple Watch Series 8 koopt.

Als je dus voor de Apple Watch Ultra gaat, is het wellicht verstandig om AppleCare+ af te sluiten, de extra garantie van het bedrijf. In Nederland kost deze 119 euro. Overigens zit daar nog wel een eigen risico bij.