Magnifieke accessoire zo goed als nutteloos voor Apple Watch Ultra

Ben je van plan om een Apple Watch Ultra aan te schaffen? En wil je hem vervolgens met de MagSafe Duo opladen? Dan hebben we slecht nieuws: dat werkt niet echt. Je kunt de boel wel draaiende krijgen, maar je moet door best wat hoepels springen. En dan is het idee van het gemak er toch wel van af.

Dat de Apple Watch Ultra en de MagSafe Duo-oplader niet echt compatible zijn met elkaar, laat Apple weten via zijn eigen website. Technisch gezien kun je de Ultra gewoon opladen met deze draagbare oplader, maar dan moet je wel twee dingen doen. Zo moet je onder meer de band verwijderen van de smartwatch.

Apple Watch Ultra en MagSafe Duo

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de MagSafe Duo-oplader helemaal plat ligt. Je kunt het altijd proberen om de Apple Watch Ultra gewoon op te laden zoals je dat met een andere Watch zou doen. Maar dan bestaat de kans dus dat je smartwatch niet oplaadt. En dat wil je niet, dus moet je door wat hoepels springen.

Dat doet toch echt wel wat af van het gemak dat een accessoire als de MagSafe Duo biedt. Daarom is het misschien handig om voortaan gewoon een andere oplader te gebruiken voor de Apple Watch Ultra. Tenminste, als je voornemens bent er eentje aan te schaffen. De Ultra is namelijk flink aan de prijs…

Een andere doelgroep

Dat gezegd hebbende: Apple brengt de Ultra uit voor een andere doelgroep. Een groep mensen die graag sport en dat het liefst een beetje fanatiek doet. Die zijn niet uit op gemak en hebben dus waarschijnlijk niet dezelfde behoeften als een normale Apple Watch-gebruiker. Waarschijnlijk hebben ze ook andere opladers.

Wellicht dat Apple in de toekomst nog een ander type oplader uitbrengt, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Een nieuw model is wel op z’n plek, aangezien eigenaars van recent uitgebrachte Pro-modellen klagen over de compatibiliteit met hun MagSafe Duo-opladers. De grotere camerabump zit namelijk nog wel eens in de weg. Welkom in de wereld van luxeproblemen.

Apple