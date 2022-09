Apple Watch Ultra voorzien van grote oranje knop, maar wat kan je er mee?

Een compleet nieuw ontwerp is het niet, maar de Apple Watch Ultra oogt net iets anders dan andere modellen. Zo is de smartwatch onder andere voorzien van een grote oranje knop. Interessant, want er zijn veel zaken die je er mee kunt doen.

Het is als consument mogelijk om zelf een actie te koppelen aan je Apple Watch Ultra. Hoe gaat dat precies in zijn werk en welke functionaliteiten kun je er aan koppelen? OMT-redacteur Mark Hofman vertelt het je in dit artikel.

De oranje knop van de Apple Watch Ultra

Voor het eerst in zeven jaar tijd komt Apple met een extra knop voor zijn smartwatch. Naast de Digital Crown en zijknop is de Apple Watch Ultra ook voorzien van de zogeheten actieknop. Eentje waar jij zelf een actie aan kunt koppelen. Ideaal voor de doelgroep waar dit product precies op gericht is.

Fanatieke sporters en outdoor-liefhebbers bepalen zelf welke functionaliteiten ze tijdens hun tochten het meeste nodig hebben. Consumenten kunnen standaard kiezen uit:

Backtrack

Duiken

Geen

Locatie markering

Opdrachten

Richting

Stopwatch

Zaklamp

Mocht je de functie van de knop willen wijzigen, is dat mogelijk binnen de Watch-app op je iPhone. Binnen het menu Mijn Watch is een speciaal segment te vinden voor de actieknop.

Wat kunnen derde partijen met de knop?

De vraag die jij waarschijnlijk hebt is: “in hoeverre kunnen apps die niet van Apple zijn met de knop werken?”. Het antwoord: in theorie best wel goed.

Apple stelt ontwikkelaars in de mogelijkheid om een actie te produceren voor de knop. De Apple Watch Ultra zou in theorie dus de Google Assistent, Spotify of welke andere app dan ook kunnen activeren. Hoe dat in de praktijk werkt zal de tijd ons moeten leren. De Ultra komt morgen binnen op de redactie.

Het is overigens wel mogelijk om twee functionaliteiten toe te voegen. Zo activeer je met één druk op de knop bijvoorbeeld een Opdracht en koppel je daar vervolgens nog een tweede aan vast. Twee keer drukken zou in dat geval bijvoorbeeld de zaklamp kunnen activeren.

