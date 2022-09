Apple Watch Ultra: eerste indruk van beest van een smartwatch

De Apple Watch Ultra is dé smartwatch voor de fanatieke sporter. Aangekondigd tijdens Far Out, vanaf 23 september op de markt.

Het prijskaartje ligt hoog, maar Apple kan eindelijk concurreren met partijen als Garmin. Al is er een vraagstuk dat volgens OMT-redacteur Mark Hofman, die er in Cupertino al even mee aan de slag ging, nog altijd open blijft staan.

De gloednieuwe Apple Watch Ultra

Wie zich regelmatig het snot uit de neus sport kan binnenkort volle bak genieten van de Apple Watch Ultra. De smartwatch is een robuuste, en vooral professionele, versie van de huidige smartwatch. Opgewassen tegen extreme kou, hitte én in de mogelijkheid om dieper het water in te gaan dan welk model dan ook.

Hoewel het prijskaartje alles behalve mild is, lijkt Apple wel echt met de ideale kandidaat te komen. Maar hoe bevalt hij in de praktijk?

Hoe groot is te groot?

Tijdens het Far Out-evenement heb ik een paar minuten met de Apple Watch Ultra kunnen spelen. Functionaliteiten zijn niet getest, maar de smartwatch is wel gedragen. Met enige uitleg in de broekzak maakte mijn pols voor het eerste kennis met het robuuste product. Iets dat hij, als ik het goed gehoord heb, als prettig ervaren heeft.

Hoewel de Apple Watch Ultra ongelofelijk stevig is en een pittig ontwerp met zich meedraagt, weegt hij niet al te veel. Natuurlijk is hij iets zwaarder dan de huidige modellen, maar storend is het niet. De nieuwe knop voelt solide aan en de Digital Crown heeft een prettige upgrade gekregen. De ervaring is positief, maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik nog niet zeker weet wat ik van het nieuwe ontwerp vind.

Dat heeft vooral met een algemeen vraagstuk te maken. Smartwatches voor sporters zijn doorgaans zwaarder, steviger en groter. Uiteraard om tegen een stootje te kunnen, maar in hoeverre haal je er voordeel uit. Persoonlijk lijkt het me een stuk fijner om een wat compacter model om de pols te hebben dan een joekel van een sporthorloge.

De tijd zal het me binnenkort leren als ik wat meer minuten kan maken. Al helemaal als ik het model om de pols van een fanatieke sporter duw. Laten we eerlijk zijn: ik ben veel dingen, maar dit is het niet.